Piden 8 años de cárcel para un hostelero por no asegurar a sus trabajadores en Córdoba

Un empresario de la hostelería se enfrenta a ocho años de prisión en Córdoba por, presuntamente, defraudar a la Seguridad Social a través del impago de cuotas de sus trabajadores. En esta línea, la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba juzgará los hechos en los próximos días.

El Ministerio Fiscal afirma, en su escrito de conclusiones provisionales, que el acusado ha desarrollado durante años actividades empresariales en el sector, actuando como persona física o bien a través de sociedades que creaba "sin otra finalidad que rehuir el abono de los seguros sociales correspondientes a sus trabajadores". Estas empresas "han resultado insolventes", indica.

Deudas con la Seguridad Social

Sostiene que el procesado, como empresario o como autónomo, contrajo deudas con la Seguridad Social por el impago de cuotas con tres empresas. Es más, abunda en que "el negocio regentado por el acusado, sin bien ha operado bajo diferentes códigos-cuenta de cotización, ha contado con unos mismos trabajadores que han ido siendo trasvasados sucesivamente de una sociedad a otra".

Destaca el Ministerio Público que el acusado "no ha solicitado en ningún momento ningún aplazamiento de su deuda, ni tampoco ha mostrado verosímilmente ningún propósito de saldar su deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social".

Así las cosas, califica lo ocurrido de dos delitos de defraudación a la Seguridad Social por los que reclama que se impongan al encartado un total de ocho años de prisión, una multa del cuádruplo de las cantidades defraudadas y seis meses de prisión en caso de impago por insolvencia, entre otras medidas.

Por otro lado, el Ministerio Público también atribuye a una de las sociedades un delito de defraudación a la Seguridad Social, por el que solicita una multa del triplo de la cantidad defraudada.