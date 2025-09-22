La Mezquita-Catedral de Córdoba elegida la catedral más impresionante de España

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha sido elegida la catedral más impresionante de España, según e estudio realizado a través de redes sociales por la revista España Fascinante.

Según ha informado la Diócesis de Córdoba, la revista digital España Fascinante organizó una prueba a través de Instagram en la que competían 16 catedrales de España. Las catedrales de Toledo, Zaragoza, Santiago de Compostela, Burgos, Ávila, León, Sevilla y Córdoba, entre otras, formaban parte de la terna entre la que los seguidores del perfil de la revista tenían que elegir como la catedral más impresionante de España.

La Mezquita-Catedral de Córdoba se enfrentó en cuartos de final a la Catedral de Toledo y en semifinales a la de Salamanca, venciendo a ambas en las apuestas. Llegaron a la gran final la catedral de Santiago de Compostela y la Mezquita-Catedral de Córdoba, siendo esta última la ganadora y convirtiéndose así en la catedral más impresionante de España.