La junta de personal docente de Córdoba exige transparencia a la Delegación de Educación

La Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia de Córdoba ha informado a través de un comunicado de la reunión mantenida con el delegado de Educación de la Junta de Andalucía, Diego Copé, y parte de su equipo, en la que ha manifestado "las dificultades e irregularidades producidas en este comienzo de curso", entre las que destacan "la retirada de puestos ofertados al profesorado en la adjudicación informatizada desde la resolución provisional a las definitivas y el cambio de algunos puestos adjudicados definitivamente de forma telefónica; la oferta insuficiente de puestos de trabajo en las primeras convocatorias de Sipri que, además de no completar las plantillas, han generado una incorporación tardía del personal a los centros educativos; las obras que están desarrollándose en los centros educativos una vez comenzado el curso escolar, los problemas de climatización en los edificios escolares, la baja dotación de recursos personales y la retirada de los auxiliares de conversación de los centros bilingües".

Datos pendientes

Además, han solicitado al delegado una serie de datos importantes que les permita tener "un mapa completo de la situación del sistema educativo en nuestra provincia" para hacer visible las situaciones problemáticas que encuentra el colectivo docente y a las que "se tiene que hacer frente con la buena voluntad de los trabajadores y las trabajadoras". Se trata de datos como "el número de docentes en las diferentes situaciones administrativas, personas a las que le cambian el destino de forma telefónica, unidades cerradas en el presente curso escolar, unidades sobrepasadas de ratios, personal compartido en varios centros educativas...".

Según la junta de personal, esos datos "no nos han sido facilitados y están pendiente de autorización por parte de los servicios centrales", por lo que reclaman "la total transparencia por parte de la Administración y exigen que se les faciliten a la mayor brevedad posible".

Por último, la junta de personal advierte de que "seguirá estando vigilante para que las condiciones laborales del profesorado sean las adecuadas y permitan dar una educación con la máxima calidad al alumnado al que atienden".