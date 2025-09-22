La FAMP celebra en Córdoba unas jornadas que analizan el impacto de la cooperación descentralizada de la administración local

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado este lunes, 22 de septiembre, la jornada Impacto de la Cooperación Descentralizada de la Administración Local Andaluza: Transferencia desde el Municipalismo para un Desarrollo Sostenible en el Palacio de Orive, Córdoba. José María Bellido, presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, ha inaugurado esta jornada acompañado de la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía, Celia Rosell; el presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes, el presidente de la Asociación Marroquí de Presidentes de Consejos Prefectorales y Provinciales (AMPCPP), Abdelaziz Derouiche; la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Córdoba, Sara Pinzi; y la representante de la Asociación Coordinadora de Colectivos Sociales de Córdoba Córdoba Solidaria, María José Liñán Ojeda.

Bellido ha declarado que “desde Andalucía, y especialmente desde nuestras administraciones locales, entendemos que la cooperación no es solo una cuestión de solidaridad internacional, sino también una vía para fortalecer nuestras capacidades, compartir aprendizajes y construir redes que trascienden fronteras. En un mundo interconectado, los municipios no son meros receptores de políticas globales: son actores con voz propia, capaces de generar impacto desde lo local hacia lo global", informa la organización en una nota de prensa.

Jornadas sobre cooperación descentralizada al desarrollo organizadas por la FAMP en el Palacio de Orive de Córdoba. / Ramón Azañón

Experiencias compartidas

La cooperación descentralizada nos permite "actuar desde la cercanía, conociendo de primera mano las necesidades de nuestros vecinos, pero también tendiendo puentes con otras regiones del mundo que enfrentan desafíos similares". Ya sea en materia de sostenibilidad, inclusión social, igualdad de género o digitalización, "nuestras experiencias pueden ser compartidas, adaptadas y enriquecidas en un diálogo horizontal entre territorios", asegura el alcalde de Córdoba. Bellido ha asegurado que, en los últimos cinco años, más de 200 municipios andaluces han participado en acciones de cooperación internacional". Esta cifra representa "más del 25% de nuestros ayuntamientos, lo que habla por sí sola del compromiso de nuestra tierra".

Esta acción formativa, financiada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, ha contribuido a reflexionar sobre el papel de las administraciones públicas locales como agentes de desarrollo. Ello es especialmente destacado por la necesidad de adaptarse a un contexto de continuo cambio en los modelos de cooperación internacional para un desarrollo sostenible, asumiendo los desafíos de la Agenda 2030 y la triple transición social, económica y ecológica. Además, se ha pretendido con esta jornada establecer una hoja de ruta para la implementación de una Estrategia de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde la FAMP en el horizonte temporal 2025-2028.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante la inauguración de las jornadas. / Ramón Azañón

Temáticas abordadas

Tras la celebración de la jornada, se ha visitado una exposición fotográfica que muestra las experiencias desarrolladas en el marco de proyectos locales, autonómicos y estatales y los impactos positivos de la cooperación.

La jornada se ha estructurado en sesiones temáticas realizadas de forma consecutiva donde se han abordado