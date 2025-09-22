Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 22 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 23 de septiembre, está prevista la siguiente inhumación:
Isidoro Solís Solís
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael
