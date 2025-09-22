Se enfrenta a prisión en Córdoba por abusar de una niña en una cochera a cambio de dinero

La sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba juzgará este martes a un acusado de, presuntamente, cometer abusos sexuales sobre una niña, en su cochera, a cambio de dinero. Por estos hechos, la Fiscalía ha solicitado que se impongan 15 años de prisión al encartado.

De este modo, en su escrito de conclusiones provisionales, sostiene que los abusos ocurrieron "de forma continuada y casi a diario". Según el relato de los hechos recogido por el Ministerio Público, la víctima vivía junto a su madre. En una ocasión, pidió prestados al procesado 10 euros y este le indicó que tenía que acompañarle a la cochera de su vivienda, porque guardaba allí el dinero.

"Bajo amenaza"

Sin embargo, al llegar al lugar, comenzó a tocar a la niña por dentro de la ropa, se bajó los pantalones "y la menor tuvo que tocarle su pene". El acusado le entregó los 10 euros y le abrió la puerta de la cochera, y la afectada se marchó.

Desde ese momento, "con la intención de satisfacer sus deseos sexuales y atentar contra la indemnidad sexual de la menor", realizó "casi a diario" en su cochera, "a cambio de dinero y bajo amenaza", tocamientos a la niña por dentro de su ropa. También le obligó a realizarle felaciones y a masturbarlo.

La fiscal califica lo ocurrido como un delito continuado de abuso sexual de menor de 16 años, por el que solicita que se impongan al procesado 15 años de prisión. También reclama que se le prohíba aproximarse a la víctima, a una distancia inferior a 500 metros, y que se comunique con ella por un tiempo superior de 10 años al de la pena de prisión impuesta.

Asimismo, de ser hallado culpable de los hechos, la fiscal propone que se le inhabilite durante 16 años para cualquier actividad u oficio relacionados con menores de edad.