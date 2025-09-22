Declarado de especial interés para Córdoba un proyecto para construir una nave de comida preparada

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba declaró este lunes como proyecto de especial interés para la ciudad la construcción de una fábrica de comida preparada a cargo de la empresa La Perla Food. Como recordó el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, esta declaración supondrá una mayor agilidad a la hora de ejecutar los trámites administrativos necesarios para llevar a cabo este proyecto.

Torrico concretó que la intención de La Perla Food es invertir 8,8 millones de euros en un nuevo centro de producción, innovación y formación «con el objetivo de ejecutar estas modernas factorías alimentarias con criterios de sostenibilidad, economía circular, eficiencia energética e innovación tecnológica». Por todo ello, comentó el portavoz del gobierno municipal, «entendemos que se hace merecedora de esta denominación [la de especial interés para la ciudad], de tal forma que también colaboramos a la creación de empleo».

La Perla Food, empresa ubicada en el polígono de la Torrecilla, se dedica a la fabricación de productos elaborados desde hace más de 20 años. Ahora mismo, cuenta con cuatro marcas diferenciadas: ArtCooking, con comida más sofisticada (pechuga de pollo Villaroy o gambón al ajillo con pan Tramezzini, entre otros); La Perla Artesana, con productos de toda la vida (pinchitos de pollo y cerdeo, por ejemplo); Ideal Tapas, con formatos más jóvenes (croquetas, alitas o lagrimitadas) Y Rápido y Buenísimo, productos sencillos de consumir (desde albóndigas a pollo empanado).