FESTIVAL FLORA CÓRDOBA 2025

¿Dónde y cuándo ver Flora 2025? Estos son los horarios del Festival en Córdoba

El evento se celebra del 13 al 23 de octubre y las instalaciones podrán visitarse del 17 al 22 de octubre

Instalación de Flora 2024 en el Patio del Reloj de la Diputación de Córdoba

Instalación de Flora 2024 en el Patio del Reloj de la Diputación de Córdoba / Víctor Castro

María Roso

CÓRDOBA

La octava edición del Festival Flora, con el lema Futuro, se celebra en Córdoba del 13 al 23 de octubre con su calendario habitual en tres actos, que incluyen el montaje, la visita a las instalaciones y la Guerrilla Flora, y un amplio programa de actividades paralelas.

Consagrada como el mayor evento de arte floral contemporáneo y botánica del mundo, la cita contará con la presencia de los artistas La Musa de la Flores, Paula Anta, Putnam Flowers, Wagner Kreusch e Ikefrana, que expondrán sus instalaciones en Patio del Reloj de la Diputación de Córdoba, Palacio de Viana, Patio de los Naranjos de la Mezquita-CatedralPalacio de Orive y el Museo Arqueológico.

De 11.00 a 20.00 horas

La visita a las cinco instalaciones ubicadas en Diputación, Palacio de Viana, Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, Palacio de Orive y Vimcorsa, permanecerá abierta del 17 al 22 de octubre, en horario de 11.00 a 20.00 horas. La visita es gratuita y no precisa de reserva previa.

Flora abre sus puertas al público

Visitantes en el Palacio de Viana durante Flora 2024. / MANUEL MURILLO

Visitas guiadas a Flora 2025

Como en cada edición, el festival ofrecerá de manera gratuita y hasta completar aforo la opción de realizar visitas guiadas a las cinco instalaciones, tanto durante el montaje de las mismas como una vez acabadas

Las visitas guiadas durante el montaje, que se celebraran por quinto año, tendrán lugar los días 13, 14, 15 y 16 de octubre.

Mientras que las visitas a las instalaciones durante la apertura al público se celebrarán del 17 al 22 de octubre, con cuatro turnos de lunes a jueves y ocho turnos el viernes, sábado y domingo.

Las visitas son gratuitas y están supeditadas a un aforo limitado, por lo que es preciso la reserva previa. Próximamente, la organización dará detalles de horarios y sistema de reservas.

La guerrilla floral cierra el Festival Flora 2024

La guerrilla floral cierra el Festival Flora 2024 / Manuel Murillo

Guerrilla Flora 2025

El 23 de octubre, en horario de tarde, floristerías cordobesas junto con integrantes de colectivos sociales realizarán instalaciones florales efímeras. El lugar de encuentro y los detalles de los participantes se darán a conocer próximamente.

Más información sobre el Festival Flora 2025.

