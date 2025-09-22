El otoño llega a Córdoba: mínimas por los suelos para recibir el cambio de estación esta semana

El otoño meteorológico comienza oficialmente este lunes 22 de septiembre a las 20.19 horas, pero en Córdoba se ha adelantado unas horas y se ha dejado sentir en la madrugada y primera hora de la mañana con una mínima de 8 grados, con la que la capital deja atrás las temperaturas disparadas y los avisos amarillos por calor de las últimas jornadas.

El desplome térmico llega a tiempo del cambio de estación y será especialmente acusado en las mínimas, mientras que las máximas se situarán esta semana en unos “tolerables” 30 grados. Nada que ver con los valores de 38, 39 y hasta 40 grados registrados hace solo unos días.

Las temperaturas de esta semana serán más acordes con las marcas habituales para esta época del año, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con una temperatura máxima media de 32 grados. Eso sí, las mínimas se situarán por debajo de la media para esta época del año (17 grados) y harán que muchos echen mano de la chaqueta a primera hora de la mañana.

Previsión de temperaturas

El cambio se deja notar desde este lunes, con una máxima de 30º y mínima de 8 grados. El martes, los termómetros oscilarán entre los 13 y los 30 grados. Valores similares para el miércoles.

El jueves registrará la mínima más alta de la semana, con 15 grados, y 31º de máxima.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

El tiempo en fin de semana

De cara a los días de descanso, las temperaturas volverán a subir, con 32 de máxima el viernes y 33º el sábado, que será el día más caluroso de toda la semana. Para volver a caer el domingo a los 30 grados.

Las mínimas seguirán entre los 12 y 13 grados.

¿Cuándo volverá la lluvia?

La previsión de la Aemet para las próximas jornadas apunta a tiempo anticiclónico, sin cambios en las presiones ni previsión de lluvias en el horizonte.

A la espera de que avance el pronóstico de la Aemet para la próxima semana, otros portales meteorológicos apuntan a un ambiente seco para el final de septiembre y el comienzo del mes de octubre.