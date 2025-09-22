El comité de empresa de Hitachi desconvoca la huelga tras llegar a un "principio de acuerdo" sobre el convenio

El comité de empresa de Hitachi Energy ha decidido desconvocar la huelga indefinida prevista para mañana martes "como muestra de su buena fe en la negociación del nuevo convenio colectivo de la planta cordobesa tras lograr un principio de acuerdo con la empresa", según ha informado CCOO en una nota de prensa, que ha señalado que ambas partes continuarán negociando con el 31 de octubre como fecha límite para llegar a un acuerdo.

El presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva, ha remarcado que “para demostrar la buena fe y el deseo de llegar a un acuerdo negociado por medio del diálogo, los sindicatos con representación en el comité de empresa (CCOO, UGT y USO), hemos decidido desconvocar la huelga tras haber acordado aplicar un incremento del 3,8% con efecto retroactivo y consolidable desde el 1 de enero de 2025”.

Horas antes de suspende la huelga, la Confederación de Empresarios de Córdoba pidió al comité de empresa que considerara su postura, suspendiera la huelga y volviera a la mesa de negociación. CECO mostró su apoyo a Hitachi, empresa miembro de la conferedación y "un referente industrial y tecnológico" en la provincia. La patronal señala que la empresa actualmente tiene una plantilla de 470 enpleados y que su plan de crecimiento "constituye una importante fuente de creación de empleo de calidad".

"Desde CECO observamos con preocupación el conflicto planteado por los sindicatos, toda vez que supone apartarse del proceso de negociación, creando una situación que puede terminar dañando al centro de trabajo de Córdoba y a toda su plantilla. Desde aquí hacemos un llamamiento para que reconsideren su postura y vuelvan a la mesa de negociación", apuntó CECO.