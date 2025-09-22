Comienza la obra para la instalación de plataforma única en la avenida de la Viñuela

Trabajadores de la empresa Obra Civil Cordobesa S.L. han iniciado este lunes las labores que permitirán instalar plataforma única en la avenida de la Viñuela, una obra comandada por la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdobay que tiene un plazo previsto de duración de seis meses. El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, el de Comercio, Julián Urbano, el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, y el vicepresidente del Centro Comercial Abierto de la Viñuela, Manuel Rubio, han visitado la zona para dar a conocer las claves de una intervención ampliamente demandada.

Como ha recordado Madruga, la inversión para esta reforma es de casi 600.000 euros y se pretende conseguir una calle ajardinada donde, además de plataforma única, se colocarán muchos parterres y se plantará un importante número de árboles para generar una vía "muy atractiva". Sobre el proyecto, el delegado de Infraestructuras ha indicado que, además de esa plataforma única que tendrá zonas diferenciadas, se va a cambiar todo el alumbrado con la colocación de 15 nuevas farolas y se aprovechará la obra para renovar también parte del saneamiento.

Julián Urbano y Miguel Ruiz Madruga este lunes, en la avenida de la Viñuela. / Manuel Murillo

Madruga ha avanzado que si este modelo, el de restringir el tráfico en zonas netamente comerciales, funciona, ya se baraja la opción de hacer extrapolable la intervención de la Viñuela a otras partes de la ciudad. Sí entiende el delegado de Infraestructuras que actuaciones como esta funcionan mejor en espacios como la Viñuela, donde el comercio de cercanía, a diferencia de otros puntos de la ciudad, sí ha resistido mejor a los nuevos modelos de negocio.

Mano a mano con el comercio

Por su parte, Julián Urbano ha reseñado el hecho de que la intervención en la Viñuela se haya consensuado con comerciantes y vecinos, y ha avanzado que esta misma semana o en breves deberá formarse la comisión técnica de seguimiento de la obra para ir informando de cómo van los trabajos. El delegado de Comercio también ha recordado que esta intervención "no viene aislada", ya que irá unida al futuro nuevo mercado de abastos que quiere hacerse en el cuartel de Lepanto, junto con un parking, y que supondrá el traslado de los comerciantes de la plaza de la Mosca.

Manuel Rubio, Julián Urbano, Miguel Ruiz Madruga y Rafael Bados, en el inicio de la obra de la Viñuela. / Manuel Murillo

El comercio, satisfecho

Mientras, el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, ha mostrado la satisfacción del comercio ante el inicio de la una obra que, ha recordado, viene siendo demandada desde hace años, prácticamente una década. Por su parte, Manuel Rubio también ha señalado esa alegría por ver el comienzo de los trabajos, que servirán para que la avenida esté a la altura de los negocios de la zona. Unos negocios, ha añadido Rubio, que siguen sobreponiéndose a momentos complicados, desde la pandemia hasta la irrupción de la venta on-line, pero que sigue manteniéndose en gran proporción.