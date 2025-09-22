Adolfo Molina: “Córdoba se ha transformado con Juanma Moreno. No vamos a dar ni un paso atrás”

El presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha asegurado que en los últimos años “Córdoba se ha transformado con el Gobierno de Juanma Moreno, y ante eso no vamos a dar ni un paso atrás”.

Molina ha comparecido ante los medios de comunicación al inicio de la Junta Directiva Provincial extraordinaria que ha celebrado el Partido Popular de Córdoba, que se encuentra inmerso en los preparativos del 17 Congreso Regional del PP de Andalucía que tendrá lugar los días 7,8 y 9 de noviembre en Sevilla.

Siguiendo los Estatutos del PP, en la Junta Directiva Provincial del PP cordobés ha dado conocimiento del reparto de compromisarios que acudirán a este congreso. “Córdoba llevará una de las delegaciones más grandes con 271 compromisarios, de los que 238 son electos, 20 de Nuevas Generaciones y 33 natos. Es la cifra más alta de nuestra historia”, ha asegurado Molina.

En las próximas semanas se llevarán a cabo las votaciones para designar en cada comarca a los afiliados que participarán en el cónclave popular en el que Juanma Moreno volverá a revalidar su cargo como presidente del PP de Andalucía.

“Los militantes del PP de Córdoba estamos muy ilusionados con la celebración de un congreso abierto a la sociedad y del que saldrá un equipo renovado que seguirá la línea de moderación, responsabilidad y compromiso que ha marcado Juanma Moreno y que tan buenos resultados está dando en Córdoba y Andalucía”, ha dicho Molina.

Según el presidente popular, "es una realidad que Córdoba avanza y se ha transformado en estos años. Ahora se crea empleo, empresas e industria; crecen los autónomos, se baten récord de exportaciones, etc", ha señalado el PP que asegura que "el Gobierno de Juanma Moreno ha conseguido desbloquear y ejecutar proyectos que llevaban atascados durante décadas, que el PSOE prometió y nunca fue capaz de llevar a cabo". Cita ejemplos como la Variante de las Angostura, la Ronda del Marrubial, la Ronda Norte, las depuradoras, el materno infantil de Reina Sofia o el nodo logístico del Higuerón.

“A Córdoba le va bien con Juanma Moreno, y el Partido Popular de Córdoba quiere que siga haciendo crecer este proyecto político. Cuenta con el apoyo de Córdoba para seguir presidiendo el Partido Popular de Andalucía”, ha asegurado Adolfo Molina.

“El compromiso de Córdoba con el presidente Juanma Moreno es rotundo, el mismo que él ha demostrado hacia Córdoba y los cordobeses”, ha destacado Molina, que añade que “el partido a nivel regional y provincial es clave para el proyecto político de Juanma Moreno, y vamos a estar a su lado para seguir trabajando por Andalucía, porque Córdoba tiene mucho que decir y aportar”.