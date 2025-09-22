La A-4 registra incendios en Córdoba, Montoro y Villa del Río

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba y bomberos de Montoro se han movilizado este lunes para apagar un incendio originado en la mediana de la A-4, en dirección a Madrid, que ha contado con varios focos de fuego.

Las fuentes consultadas explican que se han registrado diferentes avisos por la presencia de llamas junto a la autovía, en distintos puntos kilométricos en torno al kilómetro 385, en sentido a Bailén. Los bomberos de Córdoba han recibido la primera llamada sobre las 14.55 horas.

De esta forma, la concentración de diversos focos en un pequeño tramo de la A-4, a la altura de la cuesta de Los Cansinos, ha movilizado a bomberos del parque del Granadal, que han intervenido en la capital, pero también a los de Montoro, que han actuado en ese municipio. Según la información conocida, no se han registrado daños personales.

También en Villa del Río

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía detalla que el incendio de la A-4 en Córdoba, en el kilómetro 385, se ha detectado alrededor de las 14.45 horas y han sido activados los bomberos, la Guardia Civil y la Policía Local. Este siniestro ha tenido un alcance muy limitado, de unos cinco metros lineales, y no ha afectado a la circulación.

En Montoro, el fuego se ha originado a las 14.30 horas, en el kilómetro 364 de la A-4, y ha afectado a ambos sentidos de la autovía. En último lugar, hay que destacar que Protección Civil ha apagado un tercer fuego en la A-4, en el kilómetro 350 en sentido a Córdoba, en el municipio de Villa del Río.