Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

La A-4 registra incendios en Córdoba, Montoro y Villa del Río

Las llamas, detectadas con unos minutos de diferencia, han sido apagadas por bomberos de la capital y de Montoro. En Villa del Río ha actuado Protección Civil

Un camión de los bomberos en un incendio en la A-4, en una imagen de archivo.

Un camión de los bomberos en un incendio en la A-4, en una imagen de archivo. / Ramón Azañón

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba y bomberos de Montoro se han movilizado este lunes para apagar un incendio originado en la mediana de la A-4, en dirección a Madrid, que ha contado con varios focos de fuego.

Las fuentes consultadas explican que se han registrado diferentes avisos por la presencia de llamas junto a la autovía, en distintos puntos kilométricos en torno al kilómetro 385, en sentido a Bailén. Los bomberos de Córdoba han recibido la primera llamada sobre las 14.55 horas.

De esta forma, la concentración de diversos focos en un pequeño tramo de la A-4, a la altura de la cuesta de Los Cansinos, ha movilizado a bomberos del parque del Granadal, que han intervenido en la capital, pero también a los de Montoro, que han actuado en ese municipio. Según la información conocida, no se han registrado daños personales.

También en Villa del Río

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía detalla que el incendio de la A-4 en Córdoba, en el kilómetro 385, se ha detectado alrededor de las 14.45 horas y han sido activados los bomberos, la Guardia Civil y la Policía Local. Este siniestro ha tenido un alcance muy limitado, de unos cinco metros lineales, y no ha afectado a la circulación.

En Montoro, el fuego se ha originado a las 14.30 horas, en el kilómetro 364 de la A-4, y ha afectado a ambos sentidos de la autovía. En último lugar, hay que destacar que Protección Civil ha apagado un tercer fuego en la A-4, en el kilómetro 350 en sentido a Córdoba, en el municipio de Villa del Río.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
  2. El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
  3. De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
  4. Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
  5. Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
  6. Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
  7. Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
  8. Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba

La A-4 registra incendios en Córdoba, Montoro y Villa del Río

La A-4 registra incendios en Córdoba, Montoro y Villa del Río

Paco Morales, elegido Premio Nacional de Gastronomía a Mejor Jefe de Cocina 2025

Paco Morales, elegido Premio Nacional de Gastronomía a Mejor Jefe de Cocina 2025

Obejo se prepara para acoger la quinta edición de su Feria de la Montería

Obejo se prepara para acoger la quinta edición de su Feria de la Montería

¿Dónde y cuándo ver Flora 2025? Estos son los horarios del Festival en Córdoba

¿Dónde y cuándo ver Flora 2025? Estos son los horarios del Festival en Córdoba

Luz verde a las ordenanzas fiscales que bajarán un 2% el IBI de urbana en Córdoba el próximo año

Luz verde a las ordenanzas fiscales que bajarán un 2% el IBI de urbana en Córdoba el próximo año

Encargadas dos obras de la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones

Encargadas dos obras de la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones

Rocío Blanco reafirma el compromiso de la Junta con el empleo en su visita a las instalaciones de Tamovill

Rocío Blanco reafirma el compromiso de la Junta con el empleo en su visita a las instalaciones de Tamovill

Comienza la obra para transformar la avenida de la Viñuela en plataforma única

Comienza la obra para transformar la avenida de la Viñuela en plataforma única
Tracking Pixel Contents