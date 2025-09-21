Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El partido del Córdoba, la llegada del otoño y el cierre de la Semana de la Movilidad son los asuntos que destacamos a esta hora del domingo

Las bicicletas han vuelto a tomar el centro de Córdoba en el cierre de la Semana de la Movilidad.

Las bicicletas han vuelto a tomar el centro de Córdoba en el cierre de la Semana de la Movilidad. / Ramón Azañón

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La actualidad local pasa a esta hora por lo deportivo, pendientes como estamos del partido que enfrenta a las 21 horas en El Acángel al Córdoba CF con el Racing de Santander. Además, miramos al otoño, que entra mañana, y que se prevé seco en Córdoba tras un verano especialmente caluroso.

Y entre las imágenes destacadas del día, la marcha ciclista con la que se ha cerrado la Semana de la Movilidad, en la que sus participantes han reivindicado un transporte sostenible con el medioambiente.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Deportes

TEMAS

