La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El partido del Córdoba, la llegada del otoño y el cierre de la Semana de la Movilidad son los asuntos que destacamos a esta hora del domingo
La actualidad local pasa a esta hora por lo deportivo, pendientes como estamos del partido que enfrenta a las 21 horas en El Acángel al Córdoba CF con el Racing de Santander. Además, miramos al otoño, que entra mañana, y que se prevé seco en Córdoba tras un verano especialmente caluroso.
Y entre las imágenes destacadas del día, la marcha ciclista con la que se ha cerrado la Semana de la Movilidad, en la que sus participantes han reivindicado un transporte sostenible con el medioambiente.
- El Córdoba CF, en busca de redención ante un Racing de Santander enrabietado
- Córdoba despide su verano más cálido y se prepara para un otoño más seco
- Un centenar de familias vuelven a tomar en bici el centro de Córdoba para cerrar la Semana de la Movilidad
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- A punta de pistola y huyendo en patinete: los vecinos del Campo de la Verdad denuncian un robo en el barrio
- Los cordobeses recibirán notificaciones del SAS sobre sus citas sin necesidad de suscribirse
- Este es el mapa interactivo del mercadillo de El Arenal que ha creado Comacor
Provincia
- Un terremoto sentido en Lucena derrumba gran parte del muro exterior del Castillo del Moral
- Agropriego ronda los 30.00 visitantes y cierra con un importante volumen de ventas
- Bajada extraordinaria de la Virgen de Araceli para presidir la magna de Lucena
Andalucía
Deportes
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre