La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El futuro de las grandes avenidas de la ciudad, el partido del Córdoba CF y le entrevista con la directora del Caizem son los asuntos destacados este domingo

La Viñuela es una de las cuatro grandes avenidas de Córdoba en proceso de transformación.

La Viñuela es una de las cuatro grandes avenidas de Córdoba en proceso de transformación. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El futuro de cuatro de las principales avenidas de Córdoba a la espera de su gran transformación es el asunto con el que abrimos la crónica local de este domingo, 21 de septiembre, en el que, además, estaremos pendientes del Córdoba CF ante el Racing de Santander. El tercer asunto que destacamos esta mañana es la entrevista con la investigadora María Ángeles Risalde, directora del Caizem, el Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes, con quien abordamos, entre otras cosas, la creciente preocupación ante los recientes casos de gripe aviar.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Cofradías

Provincia

Cultura

Andalucía

Cambio climático

  1. Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
  2. Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
  3. El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
  4. De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
  5. Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
  6. Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
  7. Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
  8. Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba

Comienza la desescalada climática: ¿Cuánto caerán las temperaturas en Córdoba?

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 21 de septiembre de 2025

Triduo a la Virgen de la Merced y otros actos cofrades para este domingo, 21 de septiembre

Manuel Piedrahita Toro, el periodista que sobrevivió a la Guerra Civil

María Ángeles Risalde: «Cada vez hay más gripe aviar; debemos estar atentos a saltos de especie»

Crónica política de la semana: Córdoba a vista de pájaros

La Viñuela, Ollerías, Gran Vía Parque y Medina Azahara: cuatro avenidas de Córdoba a la espera de su gran transformación

