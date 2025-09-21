La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El futuro de las grandes avenidas de la ciudad, el partido del Córdoba CF y le entrevista con la directora del Caizem son los asuntos destacados este domingo
El futuro de cuatro de las principales avenidas de Córdoba a la espera de su gran transformación es el asunto con el que abrimos la crónica local de este domingo, 21 de septiembre, en el que, además, estaremos pendientes del Córdoba CF ante el Racing de Santander. El tercer asunto que destacamos esta mañana es la entrevista con la investigadora María Ángeles Risalde, directora del Caizem, el Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes, con quien abordamos, entre otras cosas, la creciente preocupación ante los recientes casos de gripe aviar.
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- El Córdoba CF, en busca de redención ante un Racing de Santander enrabietado
- María Ángeles Risalde: «Cada vez hay más gripe aviar; debemos estar atentos a saltos de especie»
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Crónica política de la semana | Córdoba a vista de pájaros
- Diversas actividades culturales e infantiles en Córdoba para "humanizar" la "masacre" en Gaza
- Fortalezas y debilidades del plan de gestión del casco histórico de Córdoba
- La Plataforma del Voluntariado de Córdoba muestra su músculo en su primer Encuentro de Entidades
- Termometrada en Córdoba: más de 50 personas miden diez zonas de la ciudad para evidenciar el fenómeno isla de calor
Cofradías
- La hermandad del Huerto celebra cincuenta años de historia y fe con una procesión extraordinaria
- Fervor aracelitano en la salida procesional de María Santísima de Araceli
Provincia
- Agropriego celebra una jornada de sábado intensa y multitudinaria
- El vecino de La Carlota infectado de leishmaniosis se recupera de manera favorable
Cultura
Andalucía
Cambio climático
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba