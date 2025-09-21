A punta de pistola y en cuestión de minutos: los vecinos del Campo de la Verdad denuncian un nuevo robo en el barrio

A punta de pistola y en cuestión de minutos. Los vecinos del Campo de la Verdad denuncian el robo sufrido en la medianoche del sábado al domingo en la sede de la asociación cultural y vecinal Peña Cordobesa La Ventana, que además alerta de la “creciente inseguridad en el barrio”.

Según relata el presidente de la peña, José Luis Victorio, el suceso ocurrió entre las 00.30 y la 01.00 horas de la madrugada del sábado 20 al domingo 21 de septiembre. En ese momento, un joven encapuchado y armado con una pistola que, según los testigos, “era claramente de verdad”, amenazó a los empleados exigiendo el dinero de la caja “si no queréis que os pase nada”. Atemorizados y sin capacidad de reacción, entregaron los aproximadamente 600 euros recaudados. El asaltante huyó rápidamente en un patinete. “Todo ocurrió en cuestión de minutos”, lamenta Victorio, que recuerda con impotencia cómo desapareció “el trabajo de todo un día”.

Imagen del local donde tuvo lugar el robo. / CÓRDOBA

En el local había solo cinco personas —ninguna menor de edad— gracias a una circunstancia fortuita: “Muchos de los vecinos que suelen estar en la peña a esas horas estaban en la verbena de la hermandad del Rocío”, explica el presidente, que se muestra aliviado de que no hubiera consecuencias mayores. Su hermana, que atendía la barra en ese momento, quedó tan nerviosa que “no pudo ni llamar a la Policía. Le temblaba todo el cuerpo”, añade. “Hemos pasado una noche horrible”. La denuncia fue presentada esta misma mañana ante la Policía Nacional.

Creciente inseguridad

Desde la asociación insisten en que no se trata de un hecho aislado. “Hace un par de semanas dos jóvenes robaron un par de pájaros enjaulados en casa de una vecina mientras ella estaba dentro”, recuerdan. Los ladrones treparon por la fachada y accedieron a la terraza, aprovechando que no estaba del todo cerrada. “Pasó muchísimo miedo”, asegura Victorio. En ese caso, tras la denuncia, los autores fueron detenidos días después.

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional. / CÓRDOBA

Exigen al Ayuntamiento medidas

“No son hechos puntuales, la seguridad en el barrio ha empeorado”, subrayan desde la peña. Entre las causas señalan la falta de agentes de Policía, la escasa iluminación en las calles y la permisividad con los botellones: “Hay una plaza donde los jóvenes beben por la noche sin que los agentes hagan nada”, denuncia Victorio. A su juicio, esta situación favorece los actos vandálicos y delictivos, además de dejar el parque inutilizado para los niños, ya que “Sadeco no limpia lo suficiente. Las calles dan pena verlas”.

Por todo ello, exigen al Ayuntamiento medidas urgentes que garanticen la seguridad en el barrio y eviten que los vecinos vivan con miedo. “Somos un barrio como cualquier otro de Córdoba”, concluye Victorio.