El IAJ impulsa el programa gratuito de educación emocional para la juventud de La Akademia

El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), a través de su Delegación Territorial en Córdoba, reafirma su compromiso con la salud mental y el bienestar de la juventud andaluza respaldando la nueva edición del programa de educación emocional desarrollado por La Akademia, destinado a jóvenes de entre 18 y 23 años. Este respaldo institucional se materializa en la cesión gratuita de espacios y en la difusión de la iniciativa entre asociaciones juveniles de la provincia, con el propósito de multiplicar el alcance y el impacto de este proyecto gratuito.

La apuesta cobra especial relevancia en un contexto donde los datos sobre salud mental juvenil resultan preocupantes: 1 de cada 5 jóvenes padece ansiedad grave, el 54% presenta bajo estado de ánimo y un tercio síntomas de depresión. Ante esta situación, propuestas como la de La Akademia constituyen un recurso clave para prevenir y atender el malestar emocional de la juventud.

Un compromiso institucional

La responsable provincial del IAJ en Córdoba, Carmen Arcos, ha señalado que “el IAJ apuesta por iniciativas que generen impacto real en la vida de los jóvenes. La Akademia es un ejemplo de cómo la educación emocional puede convertirse en un pilar fundamental para el desarrollo personal y profesional de la juventud cordobesa. Nuestro apoyo busca acercar esta oportunidad a más jóvenes y hacerlo posible sin barreras económicas”.

Por su parte, la directora local de La Akademia Córdoba, Susana Guzmán, ha destacado que “contar con el apoyo del IAJ supone un impulso decisivo. Nos permite llegar a más jóvenes, ofrecer un espacio de confianza y, sobre todo, demostrar que la colaboración entre instituciones y ciudadanía puede transformar realidades. Este programa no solo enseña a gestionar emociones, sino que ayuda a los jóvenes a construir una vida con sentido y propósito”.

La Akademia Córdoba lanza la octava edición de su programa de autoconocimiento y emprendimiento para jóvenes de 18 a 23 años. A lo largo de nueve meses, los participantes encontrarán un espacio seguro y transformador donde desarrollar habilidades emocionales, descubrir sus talentos y adquirir herramientas para afrontar los retos de la vida personal y profesional. El programa, gratuito, combina talleres presenciales, dinámicas grupales y acompañamiento individual, fomentando el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y la iniciativa emprendedora. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de septiembre en su página web.

La Akademia es un movimiento ciudadano compuesto por más de 1.250 voluntarios que, de manera gratuita, promueve la educación emocional y emprendedora para adolescentes y jóvenes. Está presente en 54 ciudades de España, Colombia, Argentina, Bolivia, México, Ecuador y Perú. Fundada en 2011 por el escritor y emprendedor social Borja Vilaseca, más de 15.000 jóvenes de entre 18 y 23 años han participado en este viaje de autoconocimiento, descubriendo su potencial, sus valores y el rumbo profesional que realmente los inspira.