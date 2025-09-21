Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 21 de septiembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Danza contemporánea
Puesta en escena de ‘Bipedestrucción’
Espectáculo familiar de danza contemporánea con conciencia Lgtbiqa+. Un continuo juego con pellizcos de humor en búsqueda del ¿quién soy? ¿qué quiero ser? Una reivindicación monstruosa, alienígena, absurda y desenfadada de los cuerpos.
CÓRDOBA. Teatro Avanti.
María Auxiliadora, s/n.
18.00 horas.
Conferencia
‘La Thoracata de la calle Morería. Interés público y usurpación privada de una obra excepcional’
Dentro del ciclo Mujer y Museo, Matilde Buguella Altamirano, profesora de Historia del Arte, nos invitará a descubrir la historia y el significado de una de las piezas más singulares de la colección La Thoracata. Entrada gratuita hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Museo Arqueológico.
Pl. de Jerónimo Páez, 7.
12.00 horas.
Visita guiada
‘Córdoba, encuentro de Culturas’
En esta exposición, la ciudad superpuesta de Córdoba revela, a través de sus piezas más emblemáticas, la huella de las distintas culturas que han habitado la ciudad y su territorio. Reserva previa en la web https://acortar.link/txQLY8. Plazas limitadas.
CÓRDOBA. Museo Arqueológico.
Pl. de Jerónimo Páez, 7.
12.00 horas.
