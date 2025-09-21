Transporte sostenible
A golpe de pedal, un centenar de familias vuelven a tomar en bici el centro de Córdoba para cerrar la Semana de la Movilidad
La marcha ciclista reivindica un transporte sostenible con el medioambiente y como un plan idóneo para hacer con los hijos
Es una fecha marcada en rojo en el calendario para muchos padres, madres, hijos e incluso algún que otro abuelo. Con motivo de la Semana de la Movilidad, un centenar de bicicletas volvieron a tomar Córdoba en la tradicional marcha ciclista. Ataviados con globos y mochilas azules, en transportín, con bicis pequeñas o más grandes, un variado grupo de corredores disfrutó de un domingo en familia y, de paso, reivindicó una movilidad más respetuosa con el medioambiente en una ciudad especialmente propicia para ello.
Pocos minutos antes de la salida, en República Argentina, Carlos y Enrique charlaban mientras vigilaban de cerca a sus hijos, que viajaban en los transportines. Entre risas admitían: "Es la primera vez que lo hacemos y llevamos peso extra, pero seguro que pasamos un buen rato". Su intención era clara: despertar en los pequeños la afición por la bicicleta. Un objetivo que ya ha conseguido Gabriela Fernández, que lleva tres años participando. Primero lo hizo con su hijo mayor, “que ya va solo”, y ahora repite con el más pequeño, de seis años: "Es la primera vez que va sin ruedines, así que está algo nervioso", contaba.
Un día en familia
Los había también más mayores, como Javier González, acompañado por sus hijas adolescentes, Marina y Paula, y por Mario, el pequeño de la familia. Para ellos era su debut en la marcha, de la que se enteraron “de rebote esta semana, cuando fui a comprar a Decathlon”, relataba el padre con una sonrisa. Reconocía que las mayores "vienen un poco obligadas", aunque saben que se trata de “una actividad muy guay y una buena excusa para hacer algo en familia”. Mario, por su parte, ya usa la bici con frecuencia para ir al colegio.
En medio del bullicio de ruedas y timbres, Luis Amaro daba instrucciones a su hijo Erik, de siete años, que también se estrenaba sin ruedines. “Cree que se va a perder, pero le digo que con tanta gente es imposible”, aseguraba mientras le ajustaba el casco. Luis aprovechaba para reivindicar la bicicleta como transporte sostenible en una ciudad llana y con un clima “idóneo la mayor parte del año”. Unos metros más allá, Roberto, de once años, colocaba la cámara en su casco para grabar la experiencia: "Luego le enseño el vídeo a mis amigos", decía con ilusión. Su madre, Rocío Canalejo, le aplicaba crema solar porque "el calor empieza a apretar". Acuden a esta cita desde que su hijo tenía dos años.
De generación en generación
Entre tantas historias familiares, llamaba la atención la familia Aragón, perfectamente conjuntados: abuelo, padre e hijos, uno en transportín y otro en bici propia. “Mi padre era un apasionado de la bicicleta y eso lo ha transmitido de generación en generación”, contaba el abuelo. Su hijo añadía que, aunque no salen “tanto como nos gustaría”, siempre intentan “contagiar esa pasión”.
Tras la salida, no faltaron las risas, los aplausos de quienes se acercaron, los amagos de caída y las advertencias cariñosas de los padres. Al llegar, y después de los inevitables selfies, las familias disfrutaron de juegos, manualidades, escape rooms, gymkanas y hasta entrar en un microbus de Aucorsa, que pusieron el broche a una mañana en la que deporte, convivencia y sostenibilidad pedalearon juntos..
