Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 21 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 22 de septiembre, está prevista la siguiente inhumación:
Josefa García Navas
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio La Fuensanta.
