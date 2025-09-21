Córdoba despide su verano más cálido y se prepara para un otoño más seco

España se despide hoy de un verano especialmente caluroso y el que se rompieron varios récords de temperaturas altas. También en Córdoba, donde aunque no se ha superado la temperatura máxima alcanzada (los 47,6 ºC de 2021 en La Rambla), sí hemos vivido un verano más cálido y más seco, con más días por encima de los 40 grados.

Según explica el delegado territorial de la Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan de Dios del Pino, este verano se considera «extremadamente cálido», con una temperatura media de más de dos puntos por encima de lo habitual en Córdoba. La estación de medición que tiene la Aemet en el aeropuerto de Córdoba registró 35 días donde la temperatura llegó o superó los 40 grados. Es decir, los cordobeses soportaron un poco más de uno de cada tres días con temperaturas de más de 40 grados, lo que es un récord también para la ciudad, siendo el verano más complicado en la provincia desde que hay registros.

«El número de días en verano con 40 grados se está incrementando, es una tendencia de los últimos años», advierte el responsable de la Aemet Andalucía, que sugiere que con el tiempo se está incrementando a razón de un día más por década. Pero, en el último milenio, está aumentado el triple, a razón de tres días más por década y «los últimos veranos están siendo muy peligrosos», advierte.

En cuanto a las lluvias, durante el verano cayeron unos 8 litros por metro cuadrado de media, lo que supone un verano seco. Este es un dato al que, sin embargo, Del Pino le resta importancia porque lo normal es que en verano no llueva.

Un otoño seco y cálido

Este lunes es el inicio del otoño astronómico en el hemisferio norte, que llega con una bajada importante de las temperaturas, de hasta 10 grados en la provincia cordobesa, y con las dudas de si será una estación lluviosa y fría, o calurosa y seca. En este sentido, Juan de Dios del Pino asegura que las primeras previsiones indican que será entre medio grado y un grado más cálido de lo normal, con una probabilidad entre el 60 y el 70%.

Además, se espera también que sea más seco, con una probabilidad entre el 40 y el 50%, y una anomalía o un déficit de precipitación de 10 a 50 litros por metro cuadrado. Eso sí, aunque septiembre ha sido un mes seco, se podría compensar en octubre y noviembre porque «que el otoño sea seco no significa que todos los meses y todas las semanas del otoño sean secas».

Y es que esta estación tiene la característica de venir con lluvias, por lo que a partir de esta misma semana pueden empezar a entrar borrascas, vaguadas o danas y, aunque en principio para Córdoba todavía no son evidentes este año, en los últimos ejercicios en España se están viendo las consecuencias que tiene que el Mediterráneo sea más cálido.

Hay que recordar que la Aemet no suele hacer mediciones tan exactas a tan largo plazo y las primeras previsiones pueden variar con el pasar de las semanas o la entrada de fenómenos meteorológicos.

Bajada de las temperaturas

Córdoba despide el verano y da paso al otoño con una más que importante bajada de las temperaturas, sobre todo de las máximas tras registrar la semana pasada valores que rozaron los 40 grados.

Esta bajada que parece repentina se debe a que el anticiclón de las Azores se orienta ahora de norte a sur y va a traer una masa de aire del norte, según explica el delegado territorial de la Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan de Dios del Pino. Ese cambio viene acompañado por una vaguada que va a dejar aires fríos e inestabilidad en algunas zonas del país.

Para Córdoba se esperan valores que no superarán los 30 grados de máxima los primeros días de la semana, un gran respiro tras unos complicados últimos días de verano. En cuanto a las mínimas, serán de 12 y 13 grados al menos hasta el próximo miércoles, cuando repunten un par de grados de cara al fin de semana.

