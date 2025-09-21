Comacor crea un mapa interactivo del mercadillo de El Arenal en Córdoba

La Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor) ha implantado un mapa interactivo comercial del mercadillo de El Arenal con el que pretende reforzar las ventas y asistencia de visitantes a esta cita comercial dominical, así como establecer una relación más estrecha entre clientes y vendedores. Esta acción se enmarca dentro de la convocatoria de subvenciones ESAL 24 del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), de la que Comacor es beneficiaria.

El mapa, que tiene vocación de ampliarse sucesivamente a más comerciantes, cuenta inicialmente con 70 puestos que suponen una muestra representativa de los diversos productos que se pueden encontrar en este mercadillo, desde moda a calzado, pasando por complementos, alimentación o huerta y flores, entre otros. Este mapa interactivo está integrado en la página web de Comacor y supone un nuevo paso para que esta cita comercial de los domingos en Córdoba avance en el ámbito digital. Cómo ha explicado el presidente de esta entidad, Antonio Torcuato, esta iniciativa va dirigida “a los miles de usuarios que cada domingo convierten El Arenal en un centro comercial al aire libre de referencia para toda la provincia y buena parte de Andalucía, desarrollándose en un espacio amplio, accesible, seguro y muy cómodo para realizar las compras, y siendo otra de sus virtudes ser el que mayor variedad de productos pone a disposición de la ciudadanía en Córdoba”.

[Pulse aquí para ver el gráfico interactivo de Comacor con los puestos del mercadillo de El Arenal]

246 puestos

En concreto, el mercadillo de El Arenal cuenta con 246 puestos variados y su horario es cada domingo de 9.00 a 14.00 horas. El desarrollo de esta propuesta interactiva ha sido ejecutado por la firma cordobesa Enterdos bajo la dirección y coordinación de Comacor. Como detalla Torcuato, “el resultado es un escaparate en el que el público podrá consultar inicialmente 70 fichas de otros tantos puestos, conociendo su ubicación real en el mercadillo, accediendo a los productos que ofertan y obteniendo una vía de contacto directa con los vendedores”.

El mapa pretende mejorar el contacto directo con el público potencial y propiciar una búsqueda rápida y eficaz de productos y comerciantes para los usuarios, ofreciendo a los clientes potenciales la ubicación exacta de los puestos, el producto que ofertan y el contacto directo con quien lo tiene en venta, agrupándose por categorías para una mejor localización: moda, textil hogar, alimentación, calzado, complementos...

Esta fórmula directa de comunicación facilitará opciones de compra reales y acciones adicionales como consulta de tallajes, modelos o elementos, opciones de descambios o peticiones puntuales de productos.

Como elementos complementarios, el mapa interactivo ofrece información sobre cómo llegar al mercadillo utilizando las líneas de Aucorsa, los trenes de cercanías o los autobuses interurbanos, además de incluir consejos y horarios para visitar enclaves históricos de la ciudad tras la mañana de compras. Como ha indicado el presidente de Comacor, este mapa “no solo beneficia a los vendedores, sino que aspira a crear sinergias turísticas que repercutan positivamente en la economía local”.

Otros servicios

Además, Comacor incluye junto a este mapa información y contactos de emergencia ante incidencias de salud, seguridad, o violencia de género, en línea con su sensibilidad ante este tema. Asimismo, la asociación difundirá puntualmente información adicional útil para la ciudadanía, que puede ir desde cambios de ubicación del propio mercado, suspensiones por climatología, vías de acceso, condiciones del tráfico o zonas de aparcamiento recomendadas.

Torcuato ha subrayado también la importancia de este mercadillo reivindicando su papel como “lugar de asueto y paseo, un ámbito en el que se establecen relaciones sociales y vecinales, y que propone una convivencia intercultural en el que toda persona es bien recibida, convirtiéndolo en un foco que hace de Córdoba una ciudad más habitable, en línea con la Agenda 2030.”

Dinamizar y fomentar la actividad económica

Por su parte, la teniente de alcalde de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha señalado que los principales objetivos de este mapa interactivo son “dinamizar y fomentar la actividad económica en el conjunto de los trabajadores autónomos del Mercadillo del Arenal, generando oportunidades de negocio a través de la comunicación online”.

Con este proyecto, “seguimos avanzando en la transformación digital del sector y en combatir la brecha digital de sus profesionales: una línea de trabajo que iniciamos hace más de seis años, cuando llegamos al Gobierno municipal, y que cobró especial importancia durante la pandemia. De la mano de Comacor, se están creando y ofreciendo instrumentos complementarios a la venta física y nuevos canales de comunicación, que también favorecen el relevo generacional”, ha añadido Torrent.

Por otro lado, y con el respaldo del IMDEEC, los autónomos de este sector están dando pasos para adquirir nuevas habilidades profesionales y abrir nuevos negocios, gracias al programa gratuito de emprendimiento que tiene el Instituto municipal. Así, recientemente, 12 mujeres de la asociación Comacor han recibido formación gratuita en habilidades emprendedoras, y a comienzos de 2026 complementarán la formación recibida con una nueva para diseñar su propio plan de empresa.

“De esta manera, seguimos impulsando el desarrollo del comercio ambulante de Córdoba y apostando por nuestro modelo de ciudad: una Córdoba que avanza sin dejar a nadie atrás, en la que seguimos generando oportunidades para que todo el que quiera pueda vivir y desarrollar su actividad”, ha concluido Blanca Torrent.