La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las claves del plan de gestión del casco histórico, las movilizaciones por Gaza o la Fiesta del Queso de Zuheros son asuntos destacados de la actualidad local
El análisis con las claves del nuevo plan de gestión del casco histórico de Córdoba aprobado esta semana es el asunto con el que encabezamos el repaso a la crónica local esta tarde de sábado. Un día en que las calles de la ciudad se han llenado de actividades programadas y organizadas por Activistas por Palestina, junto con una veintena de entidades y colectivos, para denunciar y concienciar sobre Gaza.
Además, miramos a la Fiesta del Queso de Zuheros, que este fin de semana atrae a miles de visitantes.
- Fortalezas y debilidades del plan de gestión del casco histórico de Córdoba
- Diversas actividades culturales e infantiles en Córdoba para "humanizar" la "masacre" en Gaza
- Los productos cordobeses ganan presencia en la Fiesta del Queso de Zuheros
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La Plataforma del Voluntariado de Córdoba muestra su músculo en su primer Encuentro de Entidades
- Termometrada en Córdoba: más de 50 personas miden diez zonas de la ciudad para evidenciar el fenómeno isla de calor
- El neurólogo cordobés José Javier Bravo: "Existen 14 causas que pueden influir en la aparición del alzhéimer"
- El PSOE de Córdoba reclama mejoras en movilidad y transporte público en Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos
- Hacemos Córdoba propone que Vimcorsa invierta en viviendas de alquiler social en detrimento de las de venta
Provincia
- Agropriego celebra una jornada de sábado intensa y multitudinaria
- El vecino de La Carlota infectado de leishmaniosis se recupera de manera favorable
- Muere el periodista de Baena Manuel Piedrahíta a los 91 años de edad
- Solidaridad y deporte en Palma del Río para visibilizar el síndrome Ctnnb1
- La Feria de Artesanía Hecho a Mano reúne a 21 creadores en Montilla y se consolida como referente provincial
Andalucía
Deportes
- María Pérez es una leyenda... ¡Otro oro en 20 km marcha!
- Los cordobeses Carmen Martín y Víctor Manuel Fernández se imponen en la Subida a la Reina
Córdoba CF
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba