Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las claves del plan de gestión del casco histórico, las movilizaciones por Gaza o la Fiesta del Queso de Zuheros son asuntos destacados de la actualidad local

Manuel Murillo

Córdoba

El análisis con las claves del nuevo plan de gestión del casco histórico de Córdoba aprobado esta semana es el asunto con el que encabezamos el repaso a la crónica local esta tarde de sábado. Un día en que las calles de la ciudad se han llenado de actividades programadas y organizadas por Activistas por Palestina, junto con una veintena de entidades y colectivos, para denunciar y concienciar sobre Gaza.

Además, miramos a la Fiesta del Queso de Zuheros, que este fin de semana atrae a miles de visitantes.

Además, destacamos estas otras noticias:

  1. Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
  2. Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
  3. El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
  4. De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
  5. Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
  6. Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
  7. Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
  8. Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba

