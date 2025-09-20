La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La lucha contra el alzhéimer, la Semana Santa de Baena y el homenaje a 'Juanín', leyenda cordobesista, son los tres asuntos que encabezan la crónica de la actualidad local
La lucha contra el alzhéimer en Córdoba, donde el Reina Sofía aplica novedosos ensayos clínicos para frenar el avance de esta enfermedad, es uno de los asuntos destacados de la crónica local para comenzar el sábado. No en vano, mañana se conmemora el Día Mundial del Alzhéimer, una enfermedad neurodegenerativa progresiva, que constituye la principal causa de demencia en las sociedades desarrolladas.
La actualidad también pasa por la declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa de Baena y por la inauguración en la capital cordobesa de una glorieta que llevará el nombre de quien fuera gran capitán del Córdoba CF y la mayor leyenda futbolística cordobesista en las más de siete décadas de existencia del club blanquiverde: Juan García Díaz Juanín.
- El Reina Sofía aplica novedosos ensayos clínicos para frenar el avance del alzhéimer en Córdoba
- La Semana Santa de Baena, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional
- El Arcángel ya custodia a Juanín, leyenda del Córdoba CF
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Sadeco aplicará una nueva subida de la tasa de basuras: un 2,2% en 2026
- La Junta inicia la obra de la tercera fase del parque logístico de El Higuerón
- Reactivado el proyecto para hacer un hotel en el parking de Bodegas Campos
- La Policía Local pone en marcha la Unidad Guardián para vigilar el casco histórico
Provincia
- El sector oleícola exhibe todo su potencial en Agropriego
- Agricultores, ganaderos y productores agroalimentarios se dan cita hasta el domingo en FAGA
Andalucía
- Juanma Moreno llama a una "revolución" contra el presupuesto europeo por sus recortes a regiones como Andalucía
- La amenaza de gripe aviar persiste en Doñana: se confirman dos casos positivos de cigüeñas muertas hace dos semanas
Deportes
Sucesos y tribunales
Cultura
- Vanesa Martín derrocha energía y corazón en el coso de Los Califas
- El rock y el metal de los veteranos se vuelve a hacer fuerte en La Axerquía
Internacional
- Cazas rusos violan el espacio aéreo de Estonia y obligan a una patrulla aérea de la OTAN a intervenir
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato