Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La lucha contra el alzhéimer, la Semana Santa de Baena y el homenaje a 'Juanín', leyenda cordobesista, son los tres asuntos que encabezan la crónica de la actualidad local

Una profesional de la asociación San Rafael de Alzhéimer en Córdoba presta atención a una usuaria.

Una profesional de la asociación San Rafael de Alzhéimer en Córdoba presta atención a una usuaria. / Chencho Martínez

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La lucha contra el alzhéimer en Córdoba, donde el Reina Sofía aplica novedosos ensayos clínicos para frenar el avance de esta enfermedad, es uno de los asuntos destacados de la crónica local para comenzar el sábado. No en vano, mañana se conmemora el Día Mundial del Alzhéimer, una enfermedad neurodegenerativa progresiva, que constituye la principal causa de demencia en las sociedades desarrolladas.

La actualidad también pasa por la declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa de Baena y por la inauguración en la capital cordobesa de una glorieta que llevará el nombre de quien fuera gran capitán del Córdoba CF y la mayor leyenda futbolística cordobesista en las más de siete décadas de existencia del club blanquiverde: Juan García Díaz Juanín.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Deportes

Sucesos y tribunales

Cultura

Internacional

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
  2. Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
  3. De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
  4. El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
  5. Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
  6. Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
  7. Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
  8. Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato

¿Por fin le diremos en Córdoba 'hasta el año que viene' al aire acondicionado? Esto dice la Aemet

¿Por fin le diremos en Córdoba 'hasta el año que viene' al aire acondicionado? Esto dice la Aemet

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 20 de septiembre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 20 de septiembre de 2025

El neurólogo cordobés José Javier Bravo: "Existen 14 causas que pueden influir en la aparición del alzhéimer"

El neurólogo cordobés José Javier Bravo: "Existen 14 causas que pueden influir en la aparición del alzhéimer"

El Reina Sofía aplica novedosos ensayos clínicos para frenar el avance del alzhéimer en Córdoba

El Reina Sofía aplica novedosos ensayos clínicos para frenar el avance del alzhéimer en Córdoba

Rosa Mª Huertas, psicóloga experta en alzhéimer: "Ayudamos a poner luz en la oscuridad de los pacientes"

Rosa Mª Huertas, psicóloga experta en alzhéimer: "Ayudamos a poner luz en la oscuridad de los pacientes"

José Manuel Flores, un enfermo cordobés que "no se rinde" frente a la ataxia

José Manuel Flores, un enfermo cordobés que "no se rinde" frente a la ataxia

Reactivado el proyecto para hacer un hotel en el parking de Bodegas Campos

Reactivado el proyecto para hacer un hotel en el parking de Bodegas Campos
Tracking Pixel Contents