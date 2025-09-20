La lucha contra el alzhéimer en Córdoba, donde el Reina Sofía aplica novedosos ensayos clínicos para frenar el avance de esta enfermedad, es uno de los asuntos destacados de la crónica local para comenzar el sábado. No en vano, mañana se conmemora el Día Mundial del Alzhéimer, una enfermedad neurodegenerativa progresiva, que constituye la principal causa de demencia en las sociedades desarrolladas.

La actualidad también pasa por la declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa de Baena y por la inauguración en la capital cordobesa de una glorieta que llevará el nombre de quien fuera gran capitán del Córdoba CF y la mayor leyenda futbolística cordobesista en las más de siete décadas de existencia del club blanquiverde: Juan García Díaz Juanín.

Además, destacamos estas otras noticias:

