Día mundial de la enfermedad
Rosa Mª Huertas, psicóloga experta en alzhéimer: "Ayudamos a poner luz en la oscuridad de los pacientes"
Lleva nueve años como especialista en la asociación San Rafael de Alzhéimer de Córdoba
La madrileña Rosa María Huertas lleva nueve años como psicóloga de la asociación San Rafael de Alzhéimer de Córdoba y esta semana ha ofrecido una charla para aprender a comprender mejor lo que supone la enfermedad de alzhéimer. "Cada vez que llegan nuevos casos de pacientes con alzhéimer a la asociación, además de explicar y ofrecer a usuarios, familiares y cuidadores, los servicios de que consta la entidad, podemos llevar a cabo una intervención psicológica individual o grupal para tratar de hacerle entender a la persona afectada y a su familia en qué consiste esta enfermedad, cómo puede ser el proceso de aceptación de la misma y cómo gestionarla día a día", explica.
«Ahí es donde entra mi labor de asesoramiento gerontológico y psicológico, respecto a la enfermedad y a las situaciones que se pueden producir en todo ese proceso, para tratar de restablecer un equilibrio dentro del esquema familiar, ya que la llegada del alzhéimer produce una desorganización de la familia y hay que volver a reconducirla», expone.
Huertas recalca que cada vez se están registrando más casos de alzhéimer, teniendo en cuenta que la población vive más y que también se está diagnosticando más. En esta asociación se presta terapia psicológica individualizada a cada usuario, así como estimulación cognitiva, funcional y física, además de talleres de memoria.
«Si se detecta la enfermedad en una fase más precoz podemos ayudar mejor a la persona afectada a prepararse a lo que le puede suponer la enfermedad, pero si el alzhéimer está muy avanzado la atención será muy diferente», destaca. Esta psicóloga incide en que «mi trabajo es muy gratificante, pues aunque ves a diario cosas muy duras, ayudas a personas a reconducirse en la realidad que tienen y es como poner luz a su oscuridad».
