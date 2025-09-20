Ayuntamiento
El PSOE de Córdoba reclama mejoras en movilidad y transporte público en Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos
Isabel Bernal pide al Gobierno municipal que "atienda las peticiones de los vecinos" y aumente los accesos peatonales elevados
La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado al Gobierno municipal del PP mejoras en cuestión de movilidad y transporte público en las barriadas de Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos, así como que "atienda las peticiones de los vecinos que llevan tiempo denunciando, la carencia de accesos adecuados tanto peatonal como de tráfico en esta zona de expansión, siendo un punto de especial dificultad en la circulación", explica el PSOE en una nota de prensa.
Igualmente, la edil ha insistido en que "los vecinos reclaman un mejor acceso por transporte público, ya que las líneas de Aucorsa actuales no prestan un servicio adecuado". Toda esta situación "también afecta a Tablero Bajo-Arruzafilla, Arroyo del Moro y Nuevo Zoco", asegura Bernal.
Desde el PSOE ya se reivindicaron estas mejoras en el mes de febrero y se llevó esta situación al Pleno del Ayuntamiento en un ruego, en el que especialmente se planteaba la ampliación de las líneas y paradas de autobuses urbanos, así como la mejora en la movilidad y accesos.
Mejor planificación
“Aunque se ha hecho alguna modificación, la zona sigue teniendo poca accesibilidad peatonal, dificultades de tráfico y escaso servicio de trasporte público y los vecinos siguen reclamando con urgencia que el Gobierno del PP busque soluciones”, ha comentado Bernal, que aduce que esta zona de nueva expansión de Córdoba "necesita mejorar la planificación del tráfico y la movilidad en sus glorietas, ya que no están adecuadas a su crecimiento demográfico, especialmente en las glorietas de Académica García Moreno, de la Arruzafilla, María de Maetzu en Hipercor, Glorieta Amadora, salida a la Autovía, desde la rotonda de las Delicias, el cruce entre Isla Fuerteventura y Arroyo del Moro y la Glorieta Teresa Parra, saliendo por el Mercadona de la avenida de Manolete".
A su juicio, muchas de las glorietas están "saturadas en determinados momentos, produciendo retenciones y cierto riesgo", a lo que se suman los incidentes que se producen en el tramo que va desde la Glorieta María de Maeztu en Hipercor, hasta la Torrecilla. "Son necesarios también más pasos peatonales elevados en toda la zona, especialmente los que suponen el cruce de la ronda, ya que el barrio de Huerta de Santa Isabel no tiene ningún colegio de Infantil y Primaria, por lo que muchas familias deben cruzar al Colegio Turruñuelos, Tirso de Molina o Mediterráneo, sin que haya pasos peatonales a nivel", continúa Bernal.
Asimismo, asegura la concejala socialista, "también se necesita la ampliación de carril bici para dar mayor accesibilidad por bicicleta, y finalmente que mejore el transporte público en la zona, especialmente la línea 3, que está sobrecargada y no da buen servicio".
“Desde el PSOE entendemos que todas estas mejoras son necesarias y urgentes y el Gobierno municipal del PP no ha dado una respuesta adecuada a los vecinos y vecinas de esta zona”, ha concluido.
