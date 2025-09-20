Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercer sector

La Plataforma del Voluntariado de Córdoba muestra su músculo en su primer Encuentro de Entidades

Unas 50 asociaciones se reúnen en una jornada de información, talleres y convivencia en el Jardín Botánico

El asociacionismo de Córdoba se reúne en su primer gran encuentro

El asociacionismo de Córdoba se reúne en su primer gran encuentro

El asociacionismo de Córdoba se reúne en su primer gran encuentro / Ramón Azañón

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

La Plataforma del Voluntariado de Córdoba celebra su primer Encuentro de Entidades con la participación de unas 50 organizaciones, las personas voluntarias y la propia ciudadanía que han decidido sumarse a las múltiples actividades previstas en el Jardín Botánico. Espacios formativos, exposiciones, documentales, música en directo, mesas informativas y dinámicas variadas (como grafiti colaborativo, yoga, gymkana, reconocimiento de plantas, realidad virtual o el juego de la oca de las personas refugiadas…) son solo algunos ejemplos de las múltiples actividades que proponen las entidades para a dar a conocer su trabajo y compartirlo con las personas que se acerquen al recinto este sábado.

El secretario de la Plataforma del Voluntariado, Diego Requena, explica que se trata de una actividad abierta al público y a todas las entidades del tercer sector y de toda la provincia, aglutinando desde asociaciones sanitarias, de igualdad, sociales, migración, personas sin hogar, derechos humanos o de adicciones. Algunas han puesto estands informativos, otras organizan actividades, encuentros o talleres o incluso proyección de documentales y música para hacer de este día, sobre todo, una jornada de convivencia que sirva para "mostrar músculo" pero también para "remarcar el carácter humano de nuestras entidades y pensamos que nada más humano que conectar y convivir".

I Encuentro entidades de Córdoba. Plataforma del Voluntariado. Jardín Botánico

La Plataforma del Voluntariado de Córdoba muestra su músculo en su primer Encuentro de Entidades. / Ramón Azañón

Evento social más grande de la provincia

Es el evento social más grande que se ha hecho en la provincia, según la organización, y nace a raíz de la experiencia vivida el año pasado en el marco del 25 aniversario de la Plataforma del Voluntariado de Córdoba, cuando se unieron más de 400 personas a la celebración, también en el Jardín Botánico, y con unas características similares a la actividad de este sábado. En este encuentro se espera colaborar con el Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba con donaciones de leche, aceite o atún.

I Encuentro entidades de Córdoba. Plataforma del Voluntariado. Jardín Botánico

La Plataforma del Voluntariado de Córdoba muestra su músculo en su primer Encuentro de Entidades / Ramón Azañón

En cuando a la estabilidad financiera de las entidades para desarrollar los proyectos Requena asegura que "no estamos en un mal momento de respaldo con las administraciones en Córdoba y Andalucía porque las administraciones se dan cuenta de lo importante que es el tercer sector, del músculo que tenemos y la cantidad de cosas que hacemos en todos los sectores", llegando incluso más allá de lo que consiguen las administraciones. "Las entidades sociales podemos actuar de manera más rápida, estamos a pie de calle y muchas veces hacemos actividades que ellos no pueden", asegura el secretario. Con respecto a los conflictos mundiales y el papel que juegan las oenegés la Plataforma recuerda que apoya "la defensa de los derechos humanos, la solidaridad y la convivencia en paz".

La Plataforma del Voluntariado de Córdoba muestra su músculo en su primer Encuentro de Entidades

La Plataforma del Voluntariado de Córdoba muestra su músculo en su primer Encuentro de Entidades

Termometrada en Córdoba: más de 50 personas miden diez zonas de la ciudad para evidenciar el fenómeno isla de calor

Termometrada en Córdoba: más de 50 personas miden diez zonas de la ciudad para evidenciar el fenómeno isla de calor

Hacemos Córdoba propone que Vimcorsa invierta en viviendas de alquiler social en detrimento de las de venta

Hacemos Córdoba propone que Vimcorsa invierta en viviendas de alquiler social en detrimento de las de venta

Huelga de hambre y actividades culturales e infantiles en Córdoba para "humanizar" la "masacre" en Gaza

Huelga de hambre y actividades culturales e infantiles en Córdoba para "humanizar" la "masacre" en Gaza

Muere el periodista de Baena Manuel Piedrahíta a los 91 años de edad

Muere el periodista de Baena Manuel Piedrahíta a los 91 años de edad

La Junta inicia la obra de la tercera fase del parque logístico de El Higuerón para conectarlo con la terminal de Adif

La Junta inicia la obra de la tercera fase del parque logístico de El Higuerón para conectarlo con la terminal de Adif

¿Por fin le diremos en Córdoba 'hasta el año que viene' al aire acondicionado? Esto dice la Aemet

¿Por fin le diremos en Córdoba 'hasta el año que viene' al aire acondicionado? Esto dice la Aemet

El Reina Sofía aplica novedosos ensayos clínicos para frenar el avance del alzhéimer en Córdoba

El Reina Sofía aplica novedosos ensayos clínicos para frenar el avance del alzhéimer en Córdoba
