La Plataforma del Voluntariado de Córdoba celebra su primer Encuentro de Entidades con la participación de unas 50 organizaciones, las personas voluntarias y la propia ciudadanía que han decidido sumarse a las múltiples actividades previstas en el Jardín Botánico. Espacios formativos, exposiciones, documentales, música en directo, mesas informativas y dinámicas variadas (como grafiti colaborativo, yoga, gymkana, reconocimiento de plantas, realidad virtual o el juego de la oca de las personas refugiadas…) son solo algunos ejemplos de las múltiples actividades que proponen las entidades para a dar a conocer su trabajo y compartirlo con las personas que se acerquen al recinto este sábado.

El secretario de la Plataforma del Voluntariado, Diego Requena, explica que se trata de una actividad abierta al público y a todas las entidades del tercer sector y de toda la provincia, aglutinando desde asociaciones sanitarias, de igualdad, sociales, migración, personas sin hogar, derechos humanos o de adicciones. Algunas han puesto estands informativos, otras organizan actividades, encuentros o talleres o incluso proyección de documentales y música para hacer de este día, sobre todo, una jornada de convivencia que sirva para "mostrar músculo" pero también para "remarcar el carácter humano de nuestras entidades y pensamos que nada más humano que conectar y convivir".

La Plataforma del Voluntariado de Córdoba muestra su músculo en su primer Encuentro de Entidades. / Ramón Azañón

Evento social más grande de la provincia

Es el evento social más grande que se ha hecho en la provincia, según la organización, y nace a raíz de la experiencia vivida el año pasado en el marco del 25 aniversario de la Plataforma del Voluntariado de Córdoba, cuando se unieron más de 400 personas a la celebración, también en el Jardín Botánico, y con unas características similares a la actividad de este sábado. En este encuentro se espera colaborar con el Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba con donaciones de leche, aceite o atún.

La Plataforma del Voluntariado de Córdoba muestra su músculo en su primer Encuentro de Entidades / Ramón Azañón

En cuando a la estabilidad financiera de las entidades para desarrollar los proyectos Requena asegura que "no estamos en un mal momento de respaldo con las administraciones en Córdoba y Andalucía porque las administraciones se dan cuenta de lo importante que es el tercer sector, del músculo que tenemos y la cantidad de cosas que hacemos en todos los sectores", llegando incluso más allá de lo que consiguen las administraciones. "Las entidades sociales podemos actuar de manera más rápida, estamos a pie de calle y muchas veces hacemos actividades que ellos no pueden", asegura el secretario. Con respecto a los conflictos mundiales y el papel que juegan las oenegés la Plataforma recuerda que apoya "la defensa de los derechos humanos, la solidaridad y la convivencia en paz".