Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 20 de septiembre de 2025

Califa Fest

Concierto de Raphael

Raphael, el eterno Divo de Linares, regresa a los escenarios con Raphaelísimo, un espectáculo superlativo que captura la esencia de una carrera única en la historia de la música en español.

CÓRDOBA. Plaza de toros Los Califas. Avda. Gran Vía Parque, s/n. 22.00 horas.

Jornada deportiva

‘II torneo de fútbol benéfico’

La Asociación TDAH Córdoba organiza el II Torneo de fútbol benéfico, una jornada deportiva y solidaria que busca dar visibilidad al trastorno por déficit de atención e hiperactividad y recaudar fondos para apoyar a las familias que conviven con él.

CÓRDOBA. Campo de Fútbol de Miralbaida. Dr. Ángel Castiñeira, 13. De 10.00 a 23.00 horas.

Cultura en red

Concierto de John Doe & Black Botijo

El Jardín Botánico se llena de música con John Doe, trío cordobés que mezcla rock con soul, funk y blues; y Black Botijo, con su sonido potente que recuerda al Mississippi más profundo. Entrada libre.

CÓRDOBA. Real Jardín Botánico. Avda. de Linneo. 14.00 horas.

Comedia

‘A mí también me pasa’

Espectáculo de humor donde aparecerán aspectos de la vida y de la actualidad en los que te verás reflejado, a cargo de Manolo Sarria.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 20.30 horas.

Café cantante

Actuación de Carmen Romero

Recital flamenco con Carmen Romero dentro del ciclo Café Cantante. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Posada del Potro. Plaza del Potro. 21.00 horas.

Concierto

‘Ultraligero’

Es un nuevo proyecto de Oh, Salvaje que apuesta por la pluralidad, las nuevas tendencias musicales y los formatos cuidados.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía. Menéndez Pidal. 16.00 horas.

Música

Concierto de Celtian

La magia del folk metal llega con dos de las bandas más aclamadas del género: Celtian y Argión.

CÓRDOBA. Sala M100. Avda. de Chinales, 18. 20.00 horas.

Comida

Almuerzo benéfico a Amsudan

Almuerzo a beneficio de Amsudan y exhibición de carruajes.