agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 20 de septiembre de 2025
Califa Fest
Concierto de Raphael
Raphael, el eterno Divo de Linares, regresa a los escenarios con Raphaelísimo, un espectáculo superlativo que captura la esencia de una carrera única en la historia de la música en español.
CÓRDOBA. Plaza de toros Los Califas.
Avda. Gran Vía Parque, s/n.
22.00 horas.
Jornada deportiva
‘II torneo de fútbol benéfico’
La Asociación TDAH Córdoba organiza el II Torneo de fútbol benéfico, una jornada deportiva y solidaria que busca dar visibilidad al trastorno por déficit de atención e hiperactividad y recaudar fondos para apoyar a las familias que conviven con él.
CÓRDOBA. Campo de Fútbol de Miralbaida.
Dr. Ángel Castiñeira, 13.
De 10.00 a 23.00 horas.
Cultura en red
Concierto de John Doe & Black Botijo
El Jardín Botánico se llena de música con John Doe, trío cordobés que mezcla rock con soul, funk y blues; y Black Botijo, con su sonido potente que recuerda al Mississippi más profundo. Entrada libre.
CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.
Avda. de Linneo.
14.00 horas.
Comedia
‘A mí también me pasa’
Espectáculo de humor donde aparecerán aspectos de la vida y de la actualidad en los que te verás reflejado, a cargo de Manolo Sarria.
CÓRDOBA. Teatro Avanti.
María Auxiliadora, s/n.
20.30 horas.
Café cantante
Actuación de Carmen Romero
Recital flamenco con Carmen Romero dentro del ciclo Café Cantante. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
21.00 horas.
Concierto
‘Ultraligero’
Es un nuevo proyecto de Oh, Salvaje que apuesta por la pluralidad, las nuevas tendencias musicales y los formatos cuidados.
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
Menéndez Pidal.
16.00 horas.
Música
Concierto de Celtian
La magia del folk metal llega con dos de las bandas más aclamadas del género: Celtian y Argión.
CÓRDOBA. Sala M100.
Avda. de Chinales, 18.
20.00 horas.
Comida
Almuerzo benéfico a Amsudan
Almuerzo a beneficio de Amsudan y exhibición de carruajes.
CÓRDOBA. Club Hípico.
Santa Ana de la Albaida, 1.
13.00 horas.
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato