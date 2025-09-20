Los fallecidos en Córdoba el sábado 20 de septiembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 21 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Josefa Arribas Mata

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio San Rafael.

Eufrasia Sánchez Lavado

La Inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio San Rafael.

María Lorente Larrea

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio San Rafael.

Francisco Martín Pino

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio La Fuensanta.

Encarnación Barbero Ruiz

La inhumación está prevista a las 19.00 horas en el cementerio La Fuensanta.