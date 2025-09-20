Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 20 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 21 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Josefa Arribas Mata
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio San Rafael.
Eufrasia Sánchez Lavado
La Inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio San Rafael.
María Lorente Larrea
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio San Rafael.
Francisco Martín Pino
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio La Fuensanta.
Encarnación Barbero Ruiz
La inhumación está prevista a las 19.00 horas en el cementerio La Fuensanta.
