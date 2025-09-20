Mundo ecuestre
Caballerizas Reales acoge la Copa de España de Alta Escuela en el marco de Cabalcor 2025
La competición ha contado con más de medio centenar de participantes
Las Caballerizas Reales de Córdoba han sido el escenario este sábado de la octava Copa de España de Alta Escuela Española, enmarcada dentro de la Feria Internacional del Caballo de Córdoba, Cabalcor, y que recibió a 52 jinetes y amazonas de todo el país, récord de participación.
La próxima actividad programada en el marco de Cabalcor tendrá lugar los días 25 al 27 con al concurso morfológico de Pura Raza Española Ciudad de Córdoba. Este fue el certamen que dio origen a la feria Cabalcor y en el que se espera contar con más de cien animales procedentes de 45 de las más importantes cuadras españolas.
Ya en octubre, las instalaciones cordobesas acogerán, entre los días 17 y 19, el Campeonato Nacional de Caballo Árabe, que incluirá varias actividades, con las más prestigiosas yeguadas de España y que traerán a la ciudad unos 90 ejemplares.
