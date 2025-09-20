Termometrada en Córdoba: más de 50 personas miden diez zonas de la ciudad para evidenciar el fenómeno isla de calor

Más de 50 personas miden las temperaturas en Córdoba este sábado para evidenciar el fenómeno isla de calor en una actividad de ciencia ciudadana. La Termometrada de 2025, promovida por organizaciones como Salvemos Nuestros Parques, Juventud por el Clima o Ecologistas en Acción, participan alrededor 24 capitales de provincia y 44 municipios.

La participación de Córdoba en esta movilización estatal incluye más de 50 personas que se encuentran midiendo en 10 zonas diferentes de la ciudad, tres por zona (paraíso, intermedio e infierno). Las zonas donde se realizan estas mediciones son Ciudad Jardín, Cañero, Parque Fidiana, Puerta de Almodóvar, Axerquía-Regina Magdalena, Campo de la Verdad, Santuario, Valdeolleros-Santa Rosa, Huerta de la Reina-Arruzafilla y San Agustín.

Cada una de las personas participantes realizará tres mediciones en el día y en el lugar que tenga asignado. Las mediciones se efectuarán a las 08.00, 17.00 y las 23.00 horas para recoger tres momentos del día: el momento en el que la ciudad se ha enfriado a lo largo de la noche, el momento de mayor insolación, en el que el pavimento ha absorbido más cantidad de calor, y unas horas después de la puesta de sol, cuando la ciudad haya disipado parte del calor acumulado a lo largo del día.

Una de las mediciones. / CÓRDOBA

En varias localizaciones

Las personas participantes trabajarán de forma coordinada en grupos de tres, cada una de ellas en un entorno urbanístico diferente: un espacio, al que se denomina Paraíso, contará con pavimento permeable, de hierba o tierra, y la sombra de un árbol con buen porte; el segundo espacio, denominado Intermedio, contará con pavimento duro, de asfalto, granito o losa artificial, y deberá estar también bien sombreado; el tercer espacio, denominado Infierno, será de pavimento impermeable de asfalto, granito o losa artificial y no recibirá sombra alguna a lo largo del día. Los espacios Paraíso, Intermedio e Infierno estarán situados en una zona del pueblo o ciudad con cierta homogeneidad (un barrio, un distrito), para permitir comparar los resultados en función de la configuración urbanística de cada uno de ellos.

Intervenir en tres puntos relativamente próximos pero con características tan diferentes posibilitará establecer comparaciones entre las prestaciones urbanísticas de cada punto y las temperaturas registradas. Los resultados esperados permitirán evidenciar en qué medida la habitabilidad de la ciudad depende de las condiciones constructivas y de la dotación de verde urbano disponible.

La Termometrada es una actividad que se propone evidenciar la necesidad de poner en marcha políticas de adaptación de los pueblos y ciudades a las altas temperaturas demostrando que los espacios que cuentan con buena dotación de praderas, arbolado, estrato arbustivo y hierbas silvestres, los espacios renaturalizados, son determinantes a la hora de generar entornos confortables que permitan incrementar la habitabilidad de nuestros barrios.

Los datos obtenidos en cada espacio se registran en www.termometrada.org, sitio creado expresamente para alojar los resultados de cada medición. La web ofrecerá un mapa con la localización de cada uno de los puntos de intervención indicando las coordenadas geográficas, fotografía del lugar y las tres mediciones obtenidas.

Con esta actividad las personas participantes "quieren evidenciar y denunciar la falta de ambición de la mayoría de ciudades españolas en las políticas de adaptación" al cambio climático. “Mientras que ciudades que soportan temperaturas mucho menos extremas, como Róterdam, Ámsterdam, Friburgo o París, están implementando políticas de plantación masiva de árboles o despavimentando espacios urbanos para combatir las olas de calor o las lluvias torrenciales, en el Estado español seguimos dando prioridad al coche y el asfalto, cortando árboles urbanos de porte o con diseños urbanos que no responden a la realidad de la gravedad e intensidad de los problemas derivados de la crisis climática”.

En las reuniones preparatorias de la Termometrada se ha evidenciado que la falta de arbolado no es un problema solo de los núcleos urbanos grandes sino que afecta igualmente a pequeños municipios, que temen que con el pretexto del desarrollo se cometan en los pueblos errores como el exceso de pavimentación que sufren las ciudades.

Independientemente de los resultados de las mediciones, la organización estima que la iniciativa ya es todo un éxito, pues demuestra la necesidad de aplicar fórmulas de ciencia ciudadana al estudio de las condiciones de habitabilidad de los pueblos y ciudades y demuestra la gran sensibilidad existente entre la ciudadanía en general en relación con la adaptación de los espacios urbanos a las altas temperaturas, pues el volumen de localidades y personas inscritas ha superado en un plazo de tiempo muy corto las expectativas de participación.