Urbanismo cede a Vimcorsa la parcela para los primeros 65 alojamientos para jóvenes

El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo aprobará la semana que viene ceder una parcela a Vimcorsa para construir la primera promoción de alojamientos del Plan Vives, un proyecto que busca ofrecer vivienda en alquiler a precios asequibles a jóvenes de la ciudad. Vimcorsa podrá disponer así del suelo al lado de la avenida de los Piconeros, donde se hará el primero de los siete proyectos de alojamientos del Plan Vives y donde están previstas 65 viviendas.

Esta misma semana, el presidente de Vimcorsa, Miguel Ángel Torrico, presentaba los presupuestos de la empresa para el año que viene, que ya recogen 1,1 millones a ejecutar en 2026 dentro de esta primera promoción, que costará en total más de diez millones de euros.

Ciudad Jardín de Poniente

Por otro lado, también en materia de vivienda, la comisión de licencias de Urbanismo tiene previsto la semana que viene dar permiso para la construcción de una promoción con 88 pisos en el futuro barrio de Ciudad Jardín de Poniente 3 (PP-O3), que ya tiene aprobado el proyecto de reparcelación y ahora tendrá que venir el de urbanización, entre las calles Carril de los Toros, Escritora Adela Zamudio y Paseo Vereda de Trassiera. En este caso, se trata de una promoción de 88 viviendas que viene de la mano de Urbanable Homes S. L. y que contará también con siete oficinas, 16 locales, 134 plazas de aparcamiento, 107 trasteros y piscina comunitaria.

A la misma comisión de licencias irá también conceder calificación ambiental y de obra a la Asociación para la Defensa de los Animales y las Plantas (Arca de Noé) para ampliar el refugio de animales que tiene en la Alameda del Obispo.