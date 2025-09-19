Vivienda
Urbanismo cede a Vimcorsa la parcela para los primeros 65 alojamientos para jóvenes
La comisión de licencias dará permiso al Arca de Noé para ampliar su refugio de animales en la Alameda del Obispo
El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo aprobará la semana que viene ceder una parcela a Vimcorsa para construir la primera promoción de alojamientos del Plan Vives, un proyecto que busca ofrecer vivienda en alquiler a precios asequibles a jóvenes de la ciudad. Vimcorsa podrá disponer así del suelo al lado de la avenida de los Piconeros, donde se hará el primero de los siete proyectos de alojamientos del Plan Vives y donde están previstas 65 viviendas.
Esta misma semana, el presidente de Vimcorsa, Miguel Ángel Torrico, presentaba los presupuestos de la empresa para el año que viene, que ya recogen 1,1 millones a ejecutar en 2026 dentro de esta primera promoción, que costará en total más de diez millones de euros.
Ciudad Jardín de Poniente
Por otro lado, también en materia de vivienda, la comisión de licencias de Urbanismo tiene previsto la semana que viene dar permiso para la construcción de una promoción con 88 pisos en el futuro barrio de Ciudad Jardín de Poniente 3 (PP-O3), que ya tiene aprobado el proyecto de reparcelación y ahora tendrá que venir el de urbanización, entre las calles Carril de los Toros, Escritora Adela Zamudio y Paseo Vereda de Trassiera. En este caso, se trata de una promoción de 88 viviendas que viene de la mano de Urbanable Homes S. L. y que contará también con siete oficinas, 16 locales, 134 plazas de aparcamiento, 107 trasteros y piscina comunitaria.
A la misma comisión de licencias irá también conceder calificación ambiental y de obra a la Asociación para la Defensa de los Animales y las Plantas (Arca de Noé) para ampliar el refugio de animales que tiene en la Alameda del Obispo.
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato