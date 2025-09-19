Tres plantas y tecnología "avanzada": así es la nueva tienda de Zara de Córdoba en la calle Jesús y María

El cierre de las dos tiendas de Zara de Córdoba, en el centro comercial La Sierra y la calle Gondomar, a la espera de la apertura de la nueva ubicación en la calle Jesús y María ha creado expectación entre los cordobeses en las últimas semanas. Este espacio comercial "con el concepto más reciente" de la firma para sus tiendas a nivel global ha abierto hoy sus puertas. Dividida en tres plantas, ofrece productos de mujer, hombre y niños.

Ya se conocían algunos detalles como que, en total, la tienda tiene casi 5.000 metros de superficie y que será el local más importante de Inditex en Córdoba.

Sobre los detalles del interior del comercio, Inditex ha informado este viernes en una nota de prensa es que esta apertura sigue "el concepto más reciente de Zara para sus tiendas a nivel global, con una imagen renovada y nuevas áreas de exposición de producto", equipadas con tecnología avanzada.

Interior de la nueva tienda de Zara de Córdoba. / CÓRDOBA

En cuanto al diseño del espacio, la nota detalla que la tienda se configura "estilo boutique", con diseños y mobiliario singulares. El proyecto, diseñado por el estudio de arquitectura de Zara, organiza la tienda en "una serie de salas interconectadas, que combinan un diseño renovado y áreas de exposición diferenciadas".

En cuanto al tamaño, aunque ya se anunció que tendría casi 5.000 metros cuadrados, cerca de 2.600 están dedicados a superficie comercial. La tienda cuenta con tres plantas en las que reúne una amplia selección de colecciones de mujer, hombre y niño.

Nueva tienda de Zara en la Calle Jesús y María. / Manuel Murillo

Tecnología

Con la aplicación de "tecnología avanzada" para consultar el stock disponible en tiempo real, localizar productos y recoger pedidos realizados online. Algunas de las herramientas que incluye son:

• Un sistema automatizado para la recogida de pedidos online.

• Cinco zonas de cajas asistidas, incluyendo puestos adaptados.

• Cuatro estaciones automatizadas para devoluciones asistidas.

• Dos puntos automáticos para devoluciones online.

La tienda también cuenta con un punto de recogida de cartón para "fomentar el reciclaje de embalajes de paquetes online", un contenedor de recogida de ropa usada "para extender la vida útil de las prendas" y un servicio de reparaciones.