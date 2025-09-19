La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La crónica local pasa a este viernes por la Semana Santa de Baena, el caso de leishmaniosis en humanos detectado en La Carlota o el inicio de la obra de la tercera fase del parque logístico de El Higuerón
La declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa de Baena es la noticia con la que abrimos la crónica de la actualidad local en la tarde de este viernes, en que, además, miramos a La Carlota por un tema bien distinto. El Ayuntamiento de aquella localidad ha comunicado la detección de un caso de leishmaniosis en uno de sus vecinos, lo que ha obligado a introducir una serie de medidas específicas en el Plan Municipal de Vigilancia y Control Integral de Mosquitos.
Ya en la capital cordobesa, la actualidad pasa, entre otras cosas, por el inicio de las obras de la tercera fase del parque logístico de El Higuerón, que ha visitado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Sadeco aplicará una nueva subida de la tasa de basuras: un 2,2% en 2026
- Fallece el empresario cordobés Antonio Carrión a los 80 años de edad
- Reactivado el proyecto para hacer un hotel en el parking de Bodegas Campos
- La Policía Local pone en marcha la Unidad Guardián para vigilar el casco histórico
- Montero acusa a la Junta de limitarse a confrontar y negar que las políticas de Sánchez benefician a Andalucía
- Fomento espera que el dictamen de Cultura sobre la ronda Norte sea "claro" para determinar qué hacer con la obra
Provincia
- El sector oleícola exhibe todo su potencial en Agropriego
- La Mancomunidad de la Campiña Sur pone en marcha el servicio de vigilancia de caminos
- Agricultores, ganaderos y productores agroalimentarios se dan cita hasta el domingo en FAGA
Deportes
- El Córdoba CF dispara su límite salarial en Segunda: un 66% más que hace un año, según LaLiga
- El Ayuntamiento de Córdoba resuelve en pocas horas el error en la rotulación de la glorieta dedicada a Juanín
Sucesos y tribunales
- Detenidos dos hombres tras robar herramientas de una furgoneta cerca de la avenida del Aeropuerto
- Tres investigados en Adamuz por robar y amenazar de muerte a un vecino para reclamarle una deuda
Cultura
Internacional
- Cazas rusos violan el espacio aéreo de Estonia y obligan a una patrulla aérea de la OTAN a intervenir
- Israel ataca Ciudad de Gaza con una "fuerza sin precedentes" y se adentra en el corazón de la urbe
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato