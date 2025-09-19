La declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa de Baena es la noticia con la que abrimos la crónica de la actualidad local en la tarde de este viernes, en que, además, miramos a La Carlota por un tema bien distinto. El Ayuntamiento de aquella localidad ha comunicado la detección de un caso de leishmaniosis en uno de sus vecinos, lo que ha obligado a introducir una serie de medidas específicas en el Plan Municipal de Vigilancia y Control Integral de Mosquitos.

Ya en la capital cordobesa, la actualidad pasa, entre otras cosas, por el inicio de las obras de la tercera fase del parque logístico de El Higuerón, que ha visitado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz.

Además, destacamos estas otras noticias:

