Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La crónica local pasa a este viernes por la Semana Santa de Baena, el caso de leishmaniosis en humanos detectado en La Carlota o el inicio de la obra de la tercera fase del parque logístico de El Higuerón

Toque del tambor en Baen, cuya Semana Santa ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Toque del tambor en Baen, cuya Semana Santa ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa de Baena es la noticia con la que abrimos la crónica de la actualidad local en la tarde de este viernes, en que, además, miramos a La Carlota por un tema bien distinto. El Ayuntamiento de aquella localidad ha comunicado la detección de un caso de leishmaniosis en uno de sus vecinos, lo que ha obligado a introducir una serie de medidas específicas en el Plan Municipal de Vigilancia y Control Integral de Mosquitos.

Ya en la capital cordobesa, la actualidad pasa, entre otras cosas, por el inicio de las obras de la tercera fase del parque logístico de El Higuerón, que ha visitado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Sucesos y tribunales

Cultura

Internacional

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
  2. Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
  3. De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
  4. El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
  5. Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
  6. Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
  7. Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
  8. Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La Policía Local pone en marcha la Unidad Guardián para vigilar el casco histórico de Córdoba

La Policía Local pone en marcha la Unidad Guardián para vigilar el casco histórico de Córdoba

Más de 7.400 alumnos de Régimen Especial regresan a las aulas este lunes en Córdoba

Más de 7.400 alumnos de Régimen Especial regresan a las aulas este lunes en Córdoba

Fallece el empresario cordobés Antonio Carrión, presidente del grupo Carrión Fernández, a los 80 años de edad

Fallece el empresario cordobés Antonio Carrión, presidente del grupo Carrión Fernández, a los 80 años de edad

La Gerencia de Urbanismo da un nuevo paso para la instalación deportiva de Costanillas-Hornillo

La Gerencia de Urbanismo da un nuevo paso para la instalación deportiva de Costanillas-Hornillo

Urbanismo cede a Vimcorsa la parcela para los primeros 65 alojamientos para jóvenes

Urbanismo cede a Vimcorsa la parcela para los primeros 65 alojamientos para jóvenes

Reactivado el proyecto para hacer un hotel en el parking de Bodegas Campos

Reactivado el proyecto para hacer un hotel en el parking de Bodegas Campos

El antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de casi 5.000 metros

El antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de casi 5.000 metros
Tracking Pixel Contents