Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La apertura de una gran tienda de moda en el edificio del antiguo Simago, la llegada del primer vuelo Barcelona-Córdoba de Vueling y la visita de bomberos de Notre Dame a la Mezquita-Catedral son asuntos destacados de la crónica local

A. J. González

Córdoba

El retorno a su esplendor comercial del edificio del antiguo Simago con la apertura de una gran tienda de moda prevista para este viernes es uno de los asuntos que destacamos para comenzar el día.

Una mañana en la que aún resuena el eco del primer vuelo Barcelona-Córdoba con el que Vueling inauguró ayer la nueva conexión entre la ciudad andaluza y el aeropuerto del Prat, un acontecimiento que las autoridades no han dudado en calificar de "histórico", pues con esta nueva ruta aérea el aeropuerto cordobés se abre a decenas de destinos.

También es noticia la visita que han realizado bomberos de París, Madrid y del Infoca a la Mezquita-Catedral, para conocer in situ los protocolos que se pusieron en marcha para sofocar el incendio del pasado 8 de agosto, una intervención de la que desde el primer momento se destacó la rapidez y eficacia con que actuaron los bomberos de Córdoba, el personal del Cabido y todos los servicios de emergencia implicados.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Sucesos y tribunales

Cultura

Internacional

