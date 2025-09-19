La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La apertura de una gran tienda de moda en el edificio del antiguo Simago, la llegada del primer vuelo Barcelona-Córdoba de Vueling y la visita de bomberos de Notre Dame a la Mezquita-Catedral son asuntos destacados de la crónica local
El retorno a su esplendor comercial del edificio del antiguo Simago con la apertura de una gran tienda de moda prevista para este viernes es uno de los asuntos que destacamos para comenzar el día.
Una mañana en la que aún resuena el eco del primer vuelo Barcelona-Córdoba con el que Vueling inauguró ayer la nueva conexión entre la ciudad andaluza y el aeropuerto del Prat, un acontecimiento que las autoridades no han dudado en calificar de "histórico", pues con esta nueva ruta aérea el aeropuerto cordobés se abre a decenas de destinos.
También es noticia la visita que han realizado bomberos de París, Madrid y del Infoca a la Mezquita-Catedral, para conocer in situ los protocolos que se pusieron en marcha para sofocar el incendio del pasado 8 de agosto, una intervención de la que desde el primer momento se destacó la rapidez y eficacia con que actuaron los bomberos de Córdoba, el personal del Cabido y todos los servicios de emergencia implicados.
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- De Córdoba a Barcelona en menos de dos horas: Vueling ya despega desde el aeropuerto
- Bomberos de Notre Dame visitan la Mezquita-Catedral para conocer el protocolo seguido en el incendio del 8 de agosto
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El letrado del Ayuntamiento, sobre el contrato firmado por David Dorado: "Esto es una patada a toda la legislación"
- La Diputación de Córdoba licita las obras de remodelación de los Colegios Provinciales
- El secretario del Pleno no ve incompatible que el exgerente de Sadeco trabaje ahora en una empresa privada de contenedores
- Dos pilotos cordobeses al mando del vuelo inaugural a Barcelona: “Es una gran ilusión ver nuestra tierra desde el aire”
- Reportaje | "Ojalá dure mucho", abrazos y reencuentros en la llegada a Córdoba del primer vuelo desde Barcelona
Provincia
- La Diputación de Córdoba mejorará el abastecimiento de agua en 14 aldeas de Fuente Obejuna y Belmez
- La magna de Lucena genera una previsión de 20.000 visitantes a la ciudad el 27 de septiembre
- Baena celebra del 26 al 28 de septiembre su Cata del Vino y Feria de la Tapa Cofrade
Deportes
- El Racing de Santander, una prueba de fuego defensiva para el Córdoba CF
- Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, nueva denominación del máximo exponente del balonmano andaluz
Sucesos y tribunales
- Liberadas 20 víctimas de trata tras caer una red que las prostituía en un club de alterne en Córdoba
- Dos detenidos por tráfico de drogas tras una reyerta de madrugada en plena calle en Lucena
- Una turista británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm
Cultura
- Raphael y Vanesa Martín, estrellas de un finde en Córdoba con Fiesta del Queso en Zuheros y del Vino y la Tapa en Montilla-Moriles
Internacional
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba