La residencia de Alzhéimer Córdoba contará con cuatro plazas más

La asociación San Rafael de Alzhéimer y Otras Demencias de Córdoba ha celebrado este viernes con mesas petitorias y un desayuno intergeneracional con alumnos del colegio Al Andalus los actos centrales del Día Mundial del Alzhéimer (21 de septiembre).

Según ha explicado el presidente de esta entidad, Manuel Blasco, han puesto en marcha una campaña de captación de nuevos socios, con el objetivo de fortalecer a la asociación, aumentar los recursos disponibles y poder ofrecer más servicios y actividades en beneficio de las personas con alzhéimer y sus familias. Con la colaboración de distintos centros solidarios, los socios podrán disfrutar de descuentos especiales.

Rueda de prensa Dia Mundial del Alzhéimer en Córdoba. / Manuel Murillo

Blasco ha recorado que, entre las actividades organizadas para seguir dando mejores servicios a los pacientes con alzhéimer, destaca la cena benéfica ‘Ayúdanos a no olvidar’, que Alzhéimer Córdoba celebrará el jueves 2 de octubre, a las 21.00 horas, en el Círculo de la Amistad. Las entradas ya están a la venta en la sede de esta asociación (calle Gloria Fuertes s/n), o pueden reservarse en el 957 764 533 y en el correo comunicacion@alzheimercordoba.es. Quien no pueda asistir y quiera realizar una colaboración como fila cero solidaria puede hacerlo en este número de cuenta de Cajasur ES71 0237 0210 30 9154835765 o Bizum, código 38049.

Desayuno con escolares en la sede de la asociación San Rafael de Alzhéimer de Córdoba. / Manuel Murillo

Blasco aprovechó para agradecer el apoyo de las instituciones invitadas al acto, Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía y Gobierno central, y avanzó que en breve se van a ampliar en 4 las plazas de la residencia. Al mismo tiempo, agradeció la importante labor desarrollada por los voluntarios.

Otras actividades

Otras actividades por el Día Mundial del Alzhéimer serán una misa mañana domingo en la parroquia de San Pelagio, a las 20.30 horas, en memoria de los familiares; el día 24, un taller de primeros auxilios (11.30 horas, en su sede); el día 25, un taller motivacional, a cargo de Luis Miguel Méndez, (18.00 horas, Fundación Cajasol), y el 1 de octubre, una actividad sobre el protocolo a seguir en caso de pérdida de una persona con alzhéimer (11.30 horas, en la sede).