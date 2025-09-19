Urbanismo
Reactivado el proyecto para hacer un hotel en el parking de Bodegas Campos
Los planes de la promotora también contemplan abrir una calle desde Badanas hasta la Ribera y acondicionar la plaza junto al aparcamiento
El consejo rector que la Gerencia de Urbanismo tiene previsto celebrar la semana que viene lleva en su orden del día la aprobación inicial del proyecto de estatutos y bases de actuación de la junta de compensación del ámbito estudio de detalle A5 Badanas del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (Pepch). Se trata de la reactivación, tres años después, de un proyecto que viene de largo: la construcción de un hotel en el aparcamiento del restaurante Bodegas Campos que lleva aparejada, además, la apertura de una calle entre Badanas y la Ribera y el acondicionamiento de la plaza que está justo al lado.
Desde el año 2022 no se habían dado, o como mínimo no habían trascendido, nuevos pasos en torno a este proyecto. En julio de ese año, Urbanismo aprobó el estudio detalle de las parcelas que se verán afectadas por la iniciativa, toda vez que los inicios del proyecto se remontan al año 2004.
Con la aprobación de los estatutos de la junta de compensación se da un paso más para seguir adelante con el proyecto hotelero, promovido por la empresa Nueva Puerta de la Ribera S. L. Más allá de este paso, y teniendo aprobado el estudio detalle, lo siguiente que vendrá serán los proyectos de reparcelación y, luego, de urbanización.
Funlabor
Por otro lado, pero en el mismo orden del día, se tomará conocimiento del desistimiento de la concesión de una parcela junto al Castilla del Pino a Funlabor para construir un centro para personas con discapacidad. Según consta en la documentación que va al consejo rector, si bien la fundación mantiene sus objetivos iniciales, hay diversas causas que han propiciado una adaptación de los mismos. Se habla, por ejemplo, de adaptar la propuesta a varias fases «de más reducido tamaño» o de «reformular los servicios a prestar u ofrecer a las personas alojadas, adaptándolos en el tiempo al ritmo de ejecución de tales fases y a la realidad del número de personas alojadas y de los servicios generales de la fundación según su relación más o menos directa con la actividad de tipo esencialmente residencial». Con ello, lo que hace Urbanismo es desestimar la concesión de la parcela, sin perjuicio de que pueda retomarse en un futuro.
Polígono San Carlos
También en el mismo orden del día se dará luz verde a sacar a información pública el proyecto de reparcelación del polígono que se encuentra junto al recinto ferial de San Carlos. En el anterior consejo rector ya se aprobó el pago en metálico de los aprovechamientos urbanísticos y la reparcelación en este plan lo que permitirá es la implantación de actividades de usos industriales y terciario. El plan persigue «terminar de urbanizar una zona bastante edificada, pasando de un suelo con infraestructuras básicas a uno urbano industrial». El documento indica que «la zona se encuentra ocupada por naves industriales en pleno uso en torno al recinto de San Carlos», pero «existe un vacío intermedio, sin edificaciones, utilizado actualmente como depósito de neumáticos».
