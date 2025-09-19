El PP lamenta que el PSOE no aporte "nada" ante el reto demográfico que vive la provincia de Córdoba

La diputada autonómica del Partido Popular de Córdoba, Beatriz Jurado, ha lamentado que el PSOE ni el Gobierno de Pedro Sánchez “no aporten nada” ante el reto demográfico que vive la provincia de Córdoba, al igual que el resto de España. Según Jurado, es cierto que la provincia de Córdoba ha perdido población, igual que sucede en el resto del país, principalmente por la baja natalidad, pero "no se puede hablar de despoblación para señalar la gestión de la Junta de Andalucía como ha hecho el PSOE de Córdoba". Desde el PP recuerdan que la despoblación no es un fenómeno local ni autonómico, sino un reto nacional, que afecta a muchas provincias de España y cuya solución exige voluntad política e inversiones del Gobierno central. "Una vez más -ha afirmado la diputada- el PSOE pretende cargar sobre la Junta lo que es consecuencia de la falta de inversiones del Gobierno de Sánchez en la provincia de Córdoba".

“El principal freno para el desarrollo económico y la fijación de población al territorio en el norte de Córdoba es la carencia de infraestructuras básicas de agua, de carreteras y de energía”, ha sentenciado la diputada autonómica, que recuerda que la Junta de Andalucía lleva años reclamando al Gobierno de España actuaciones que son de su competencia, como actuaciones en embalses, en conducciones y modernización de regadíos, en el refuerzo de la red eléctrica para atraer empresas y garantizar la permanencia de las que ya existen, y sobre todo una red de carreteras del Estado que permita la vertebración del territorio. “Sin estas inversiones, los jóvenes se marchan porque escasean las oportunidades, no porque la Junta los expulse”, ha afirmado Jurado y añade, “el PSOE de Córdoba, en lugar de dar lecciones, debería explicar por qué su Gobierno no atiende las demandas de los cordobeses”.

Para la diputada del PP de Córdoba, la despoblación no se combate con discursos vacíos, sino con proyectos, inversiones y empleo, y en ese sentido la Junta "está haciendo su parte". "Nos gustaría que el Gobierno de España arrimara el hombro e hiciera la suya para combatir el reto demográfico y mejorar la vida en el mundo rural. Lo que necesitamos en Córdoba no es confrontación, sino que el PSOE deje de poner excusas y empiece a trabajar por la provincia”, ha defendido.

10 millones de habitantes en 2050

Beatriz Jurado ha puesto en valor la apuesta y el trabajo de la Junta de Andalucía con la 1ª Estrategia frente al Desafío Demográfico, “la primera que se impulsa en nuestra comunidad y que marca una hoja de ruta hasta 2030 con medidas transversales para que los pueblos tengan futuro”, ha señalado. El plan tiene un objetivo ambicioso: alcanzar los 10 millones de habitantes en 2050, e incluye actuaciones en materia de empleo, vivienda, innovación, servicios públicos, digitalización y apoyo al sector primario. “Es una estrategia de todo el Gobierno de la Junta de Andalucía, con todas las consejerías implicadas, y su objetivo es garantizar que los andaluces, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades. Queremos que el hecho de quedarse en un pueblo sea una opción de vida digna, no una obligación ni una condena”, ha dicho Beatriz Jurado. "Hay dos modelos claros de afrontar la despoblación, mientras el Gobierno de España da la espalda a Córdoba, la Junta de Andalucía sí está actuando con visión de futuro y compromiso real frente al desafío demográfico. Esperemos que el PSOE se digne a hacer algo, o al menos que deje de engañar a la gente", ha concluido Jurado.