La Junta inicia la obra de la tercera fase del parque logístico de El Higuerón

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha visitado este viernes el inicio de las obras de la tercera fase del parque logístico de El Higuerón, en Córdoba capital. Acompañada del consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, y del alcalde de Córdoba, José María Bellido, así como de varios cargos más del Parlamento y la Junta, Díaz ha dado por iniciadas las obras de esta tercera fase del parque, que supondrán, además, la conexión con la red ferroviaria.

Según ha informado la consejera de Fomento, cuando culmine la obra, con un plazo previsto de ejecución de ocho meses, se activarán cuatro nuevas hectáreas en la zona logística, donde se incluyen, además de la conexión con la red de Adif, 20.000 metros cuadrados para la instalación de empresas, así como la ampliación del aparcamiento para camiones, que ganará 56 plazas.

Sobre la importancia de esta fase, Díaz ha destacado esa conexión con la red ferroviaria, que permitirá ganar en intermodalidad y que los camiones no tengan que salir del parque para cargar o descargar mercancía. Para la consejera, la puesta en carga de este terreno es "una buena noticia para Córdoba" que se beneficiará aún más de los corredores Atlántico y Mediterráneo y de la futura autopista ferroviaria.

Obras de la tercera fase del parque logístico. / A. J. GONZÁLEZ

Segunda fase

Sobre la segunda fase del parque logístico, que se quedó paralizada por el hallazgo de importantes restos arqueológicos, la consejera no ha avanzado mucho. Sí ha dicho que se sacará adelante el proyecto de arqueología y que se seguirá trabajando en ella. También ha agregado que a la vista de que esa fase no podía sacarse con la celeridad deseada, se ha apostado por esta tercera, que ha sido cofinanciada con fondos europeos.

"Córdoba está pujante"

Por su parte, José María Bellido ha destacado que con iniciativas de este tipo "Córdoba está pujante y despegando en el ámbito económico y logístico". Sobre el parque logístico, ha recordado que hasta 2019 no se le dio el impulso definitivo, cuando se adaptó la normativa de ocupación de las parcelas a la realidad que demandan las empresas en aquel momento. "Gracias al trabajo conjunto que hicimos con la Junta de Andalucía y la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, logramos cambiar y remover aquello que estorbaba para que esto siguiera creciendo", ha señalado el alcalde, que ha añadido la necesidad de "seguir desarrollando suelos" para la llegada de nuevas empresas Córdoba.