Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 19 de septiembre de 2025
Esto es la agenda de actos prevista para esta jornada
Teatro
Representación de ‘La venganza de Don Mendo’
La Compañía de Teatro La Toga pondrá es escena esta divertida comedia escrita en verso y ambientada en el medievo, que narra la venganza del marqués Don Mendo, que acabará con la vida de su amada Magdalena al descubrir que ella le ha sido infiel.
CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba
Gran Capitán, 3.
20.30 horas.
Cuentos
Nueva sesión de la ‘Bebeteca’
Nueva temporada la Biblioteca para Bebés, o Bebeteca, dirigida a bebés de 0 a 36 meses, acompañados de sus padres o
madres, para el disfrute de los cuentos a través de los cinco sentidos. La sesión la impartirá Carmen Sara Floriano.
CÓRDOBA. Biblioteca Poniente Sur.
Camino Viejo de Almodóvar s/n.
18.30 horas.
Jornadas
‘La huella de Ziryab 2025’
Segunda jornada de La Huella de Ziryab, que dará comienzo a las 10.00, en la Biblioteca Viva de al-Andalus, con la presentación del libro de Manuela Cortés Actividades artísticas de las mujeres andalusíes y moriscas. Canto, instrumentación y danza; a las 11.00, tendrá lugar la presentación del libro de Amin Chaachoo Filosofía de la música andalusí, y a las 11.45, habrá una lectura musicada del relato aljamiado El baño de Ziryab, a cargo de Mª Carmen Vera e Isabel Cabrera Saúco. Continuarán las actividades por la tarde en la Casa Árabe. A las 18.00, Reynaldo F. Manzano ofrecerá la conferencia Ziryab en el panorama internacional de los grandes centros culturales del siglo IX; a las 19.00, Manuela Cortés hablará sobre Análisis de la ‘quinta cuerda (al-ḥadd)’ atribuida a Ziryab en los tratados de los teóricos orientales y andalusíes (ss. IX-XIV), y por último, a las 20.00 horas, tendrá lugar la proyección del documental Los ritmos de al-Andalus, de Mona Abudiab.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus y Casa Árabe.
Cuesta del Bailío, 3 y Samuel Santos Gener, 9
Desde las 10.00 horas.
Música
Concierto de Vanesa Martín
La cantante y compositora malagueña continúa de gira con su último disco, Casa Mía, en el que ha jugado con nuevos enfoques y herramientas que le han permitido hacer su proyecto más libre y personal.
CÓRDOBA. Plaza de Toros Los Califas.
Gran Vía Parque.
22.00 horas.
Exposición
Inauguración de ‘Miscelánea’
Se presentará la muestra Miscelánea de la pintora italiana Clelia Muchetti, que permanecerá abierta al público desde el 19 de septiembre hasta el 31 de octubre. La presentación será llevada a cabo por Mercedes Valverde y el embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi.
CÓRDOBA. Palacio de Congresos.
Torrijos, 10.
13.30 horas.
Espectáculo
Puesta en escena de ‘Piensa en Wilbur’
Espectáculo repleto de acrobacias, humor y peligro, mucho peligro: la única forma en que Wilbur sabe vivir. Junto a sus amigos inseparables -Contractura, Tirón y Desgarro-, nos mostrará que la acrobacia no es sólo un deporte.
CÓRDOBA. Teatro Avanti.
María Auxiliadora, s/n.
20.30 horas.
Solidaridad
Gala Benéfica de la Hermandad del Via Crucis
El Patio Blanco del Palacio de la Merced acoge de nuevo la celebración de la III Gala Benéfica Como en Casa, una cena y concierto del grupo Autorever, con el apoyo de una treintena de empresas e instituciones de la sociedad cordobesa, para brindar una casa y un hogar a las personas que lo necesitan.
CÓRDOBA. Palacio de la Merced.
Colón, 15.
20.30 horas.
Ciclo ‘Noches Eclécticas’
Concierto de Tulsa
El grupo español Tulsa, liderado por la cantautora Miren Iza, actuará dentro del ciclo Noches eclécticas del Palacio de Viana. El precio de la entrada es 15 euros.
CÓRDOBA. Palacio de Viana.
Don Gome, 2.
21.30 horas.
