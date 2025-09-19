Infraestructuras
La Gerencia de Urbanismo da un nuevo paso para la instalación deportiva de Costanillas-Hornillo
Se aprobará el pago de las últimas expropiaciones
El consejo rector que Urbanismo celebra la semana que viene tiene previsto aprobar el abono del justiprecio de una de las parcelas de la confluencia de las calles Costanillas-Hornillo donde está prevista la construcción de una instalación deportiva y un aparcamiento. Se trata del último pago de las expropiaciones necesarias para llevar a cabo la infraestructura, demandada desde hace años por los vecinos de la zona.
Los últimos planes comunicados por el Ayuntamiento para este espacio datan de 2023, aunque el año pasado tanto vecinos como Hacemos Córdoba exigieron que se pusiera en marcha el proyecto de una vez por todas. Hace dos años, el presidente de la Gerencia de Urbanismo por aquel entonces, Salvador Fuentes, explicó que la ciudad incorpora con estas expropiaciones más de 2.000 metros cuadrados de espacio público.
En cuanto a los planes de desarrollo de esas parcelas, se habló de hacer una pista polideportiva abierta y un edificio y, en el subsuelo ubicar los aparcamientos.
Pistas multideportivas
Mientras, los vecinos habían propuesto un uso transitorio para utilizar la zona a la espera de que se concretara el proyecto definitivo. La asociación vecinal Galea Vetus habló el año pasado de instalar distintas pistas multideportivas y un espacio convivencial y de estancia y recreo, con la instalación de juegos infantiles y bancos, asistido de vegetación en grandes maceteros y con la instalación de toldos en los meses de verano. Para otra parte del solar proponían permitir el uso provisional de aparcamiento, lo que supondría para el barrio disponer de unas 40 plazas de aparcamiento, que permitirían seguir con la eliminación de dichas plazas en el viario público, ampliando así los espacios destinados a peatones y restringiendo la circulación de coches en un mayor número de vías públicas.
