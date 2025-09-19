Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 19 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 20 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Antonio Díaz Marañón
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio San Rafael.
M.ª Ángeles Gutiérrez Sánchez
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio San Rafael.
Rafael Muñoz Vázquez
La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio San Rafael.
Antonia Galán Barrera
La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio San Rafael.
