Obituario

Los fallecidos en Córdoba el viernes 19 de septiembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 20 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Díaz Marañón

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio San Rafael.

M.ª Ángeles Gutiérrez Sánchez

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio San Rafael.

Rafael Muñoz Vázquez

La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio San Rafael.

Antonia Galán Barrera

La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio San Rafael.

