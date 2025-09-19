Los fallecidos en Córdoba el viernes 19 de septiembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 20 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Díaz Marañón

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio San Rafael.

M.ª Ángeles Gutiérrez Sánchez

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio San Rafael.

Rafael Muñoz Vázquez

La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio San Rafael.

Antonia Galán Barrera

La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio San Rafael.