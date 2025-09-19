Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece el empresario cordobés Antonio Carrión, presidente del grupo Carrión Fernández, a los 80 años de edad

La presidenta de Construcor señala que "nos deja un empresario ejemplar, con una trayectoria brillante y llena de esfuerzo"

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El empresario cordobés Antonio Carrión ha fallecido a los 80 años de edad. Carrión fue presidente del grupo Carrión Fernández, de Eurogruas Occidental, así como fundador de Grúas Cayba y miembro del consejo de gobierno de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba (Construcor).

La presidenta de Construcor, María Dolores Jiménez, ha señalado que "nos deja un empresario ejemplar, con una trayectoria brillante y llena de esfuerzo, que generó oportunidades y empleo para muchos. Pero, por encima de todo, nos deja una persona buena, cercana, un compañero con el que siempre se aprendía y con el que todo resultaba más fácil y positivo".

"Antonio no se ha ido del todo -ha añadido Jiménez-, porque quienes tuvimos la suerte de compartir momentos con él llevaremos siempre su ejemplo y su forma de ser. Su recuerdo seguirá vivo en Construcor y en todos los que lo conocimos".

Sobre el grupo Carrión Fernández

Carrión Fernández Grupo Empresarial nació en el año 2003 con el fin de unificar todas aquellas líneas de negocio que se estaban desarrollando de forma independiente y aprovechar las sinergias que existían entre cada una de ellas. Por eso, como recuerda el propio grupo en sus redes, el inicio de su actividad se remonta a más de 50 años, donde comienza la actividad en la División de Cargas y Maquinaria, con el alquiler de maquinaria con operador para el transporte e izado de grandes cargas.

Posteriormente, se comenzó con la actividad en la División de Obra civil, con la constitución de Conducciones y Vías S.L en 1997, una empresa especializada en Hinca de tubería, Perforación Horizontal y montaje de tubería a cielo abierto.

Será en 2001 cuando se lleva a cabo la primera operación dentro del sector de la promoción y construcción, con el desarrollo y construcción del Edificio Residencial La Reina (Córdoba) donde actualmente se encuentran sus oficinas centrales.

A lo largo de estos años, también se fueron incorporando actividades al Grupo como la Organización de Eventos, intentado atender las necesidades que se detectaban en un sector cada más desarrollado y evolucionado; y las explotaciones agrícolas y ganaderas, llegando incluso a ser, sede organizadora del Campeonato Nacional de Doma Vaquera.

La trayectoria que ha seguido el Grupo Empresarial ha sido la de ir diversificando su actividad en sectores diversos que han permitido un crecimiento orgánico del mismo y un afianzamiento del liderazgo de sus sociedades en cada uno de ellos.

