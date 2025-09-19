El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros

El grupo español líder mundial en la distribución de moda Inditex abre hoy las puertas en Córdoba de una nueva tienda de Zara, la marca más conocida de la empresa. El nuevo espacio ocupará cerca de 5.000 metros cuadrados y será la tienda flagship de Zara en Córdoba, es decir, la más importante, su buque insignia. Aunque lo cierto es que también será el único local de Zara en toda la provincia de Córdoba, después de que esta apertura haya supuesto el cierre de dos tiendas: la de la calle Gondomar y la del centro comercial La Sierra.

Será en la céntrica Jesús y María, en el espacio que antiguamente ocupó Simago y más tarde el centro de oportunidades de El Corte Inglés, donde Zara atienda a su clientela cordobesa. Allí, ocupará casi 5.000 metros cuadrados y funcionará justo al lado de otra tienda de la marca, Bershka, que abrió a finales del año pasado tras cerrar en la calle Concepción.

Exterior de la nueva tienda de Zara en la calle Jesús y María, en el espacio que en su día ocupó el antiguo Simago. / A.J. GONZÁLEZ

En el gran local comercial de Jesús y María todavía queda espacio por ocupar, aunque de momento no han sido desvelados sus destinos. En un informe presentado el año pasado por Inbest GPF, la sociedad propietaria del edificio de Jesús y María, para acceder al mercado de valores BME Scaleup se hablaba del espacio para Zara y también se explicaba que otras dos firmas de Inditex contarían con 1.485 y 1.268 metros cuadrados, respectivamente. Inbest también informó de que este nuevo espacio comercial, que ha recuperado un inmueble sin actividad desde 2011 (cuando cerró la tienda de oportunidades de El Corte Inglés), albergaría cuatro flagships de marcas líderes. De momento, solo se ha hecho efectivo el traslado de Bershka y hoy se procederá con Zara.

Los últimos trabajos del nuevo Zara de Córdoba, en imágenes / Los últimos trabajos del nuevo Zara de Córdoba, en imágenes

¿Y las otras tiendas?

La apertura de Zara en Jesús y María ha supuesto el cierre de dos tiendas, la de Gondomar y la de La Sierra, aunque todos los trabajadores han sido trasladados al nuevo espacio. No ha ocurrido lo mismo con Bershka. Si bien a finales del año pasado cerró la tienda de Concepción para trasladarse a Jesús y María, este mismo verano se conocía que también cerraba la del centro comercial de La Sierra, algo que no iba unido, en un principio, a la apertura que se produjo en el centro el año pasado. En cuanto al destino de los locales que se quedan vacíos, el de Concepción lleva en obras casi un año, desde que se quedó vacío, mientras que el de Zara en Gondomar ya ha tenido varios pretendientes. Según informan a este periódico fuentes comerciales de la zona, las empresas que tienen intereses en instalarse allí son bastante herméticas y no terminan por desvelar sus planes.

Con respecto a las tiendas cerradas en el centro comercial La Sierra, fuentes de la gerencia de este espacio comentaron ayer a este periódico que informarán en breves del destino que correrán estos espacios, aunque no terminaron de concretar de si se ocuparán con nuevas marcas. Este año, cabe recordar, también han cerrado Zara Home y Massimo Dutti, en el centro, y Oysho, en La Sierra, todas firmas de Inditex.