Detenidos dos hombres tras robar herramientas de una furgoneta cerca de la avenida del Aeropuerto

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos varones tras ser sorprendidos guardando en el maletero de un turismo herramientas que habían sido robadas esa misma mañana de una furgoneta en las inmediaciones de la avenida del Aeropuerto. Están acusados de un delito de robo con fuerza en interior de vehículos, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía en una nota de prensa.

Los hechos ocurrieron a media mañana del pasado 16 de septiembre, cuando agentes que se encontraban realizando labores de seguridad ciudadana observaron un vehículo estacionado en una calle próxima a la avenida del Aeropuerto. Un individuo se acercó al mismo portando un maletín de grandes dimensiones, que introdujo en el maletero en una actitud vigilante, lo que despertó las sospechas de los policías, señalan los agentes en la nota de prensa.

Una denuncia horas antes

Al identificar a los ocupantes del turismo y efectuar las primeras comprobaciones, los agentes tuvieron conocimiento de que pocas horas antes se había presentado una denuncia en la Policía Nacional en Córdoba por la comisión de un robo con fuerza en el interior de una furgoneta, de cuyo interior se habían sustraído varios efectos, entre ellos un martillo percutor con diversas brocas, dos maletines con herramientas, una aspiradora, un atornillador de batería y un carrito metálico.

Ante tales indicios, los agentes actuantes realizaron una inspección por la zona y localizaron todos los objetos sustraídos ocultos entre cartones y un colchón. Tales efectos fueron posteriormente entregados a su legítima propietaria.

Los dos detenidos, como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó su puesta en libertad con cargos.