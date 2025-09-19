Sucesos
Detenidos dos hombres tras robar herramientas de una furgoneta cerca de la avenida del Aeropuerto
Ambos han sido puestos en libertad con cargos
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos varones tras ser sorprendidos guardando en el maletero de un turismo herramientas que habían sido robadas esa misma mañana de una furgoneta en las inmediaciones de la avenida del Aeropuerto. Están acusados de un delito de robo con fuerza en interior de vehículos, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía en una nota de prensa.
Los hechos ocurrieron a media mañana del pasado 16 de septiembre, cuando agentes que se encontraban realizando labores de seguridad ciudadana observaron un vehículo estacionado en una calle próxima a la avenida del Aeropuerto. Un individuo se acercó al mismo portando un maletín de grandes dimensiones, que introdujo en el maletero en una actitud vigilante, lo que despertó las sospechas de los policías, señalan los agentes en la nota de prensa.
Una denuncia horas antes
Al identificar a los ocupantes del turismo y efectuar las primeras comprobaciones, los agentes tuvieron conocimiento de que pocas horas antes se había presentado una denuncia en la Policía Nacional en Córdoba por la comisión de un robo con fuerza en el interior de una furgoneta, de cuyo interior se habían sustraído varios efectos, entre ellos un martillo percutor con diversas brocas, dos maletines con herramientas, una aspiradora, un atornillador de batería y un carrito metálico.
Ante tales indicios, los agentes actuantes realizaron una inspección por la zona y localizaron todos los objetos sustraídos ocultos entre cartones y un colchón. Tales efectos fueron posteriormente entregados a su legítima propietaria.
Los dos detenidos, como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó su puesta en libertad con cargos.
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba