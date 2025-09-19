Del calor asfixiante al otoño en 24 horas: así afectará el desplome térmico a Córdoba

Adiós al verano. Tras unas jornadas de calor sofocante en una semana que ha encadenado cuatro días en aviso amarillo por altas temperaturas, Córdobaestrenará el otoño con un desplome térmico que dará paso a unas temperaturas más propias de esta época del año.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que a partir del domingo se producirá un brusco del descenso de las temperaturas coincidiendo con el final del verano astronómico y el comienzo del otoño, que se estrena este lunes 22 de septiembre a las 20.19 horas.

Así, aunque ya el domingo se notará un alivio en las temperaturas, con una máxima de 34 grados y mínima de 18º; no será hasta el lunes cuando se aprecie la caída de los valores, que será especialmente acusada en el caso de las mínimas.

Máximas de 30º

La Aemet prevé para este lunes 22 de septiembre, primer día de otoño una máxima de 30 grados, y mínima de 12º. Una tónica que se mantendrá a lo largo de la semana con una variación de apenas grados, con un abono casi continuo a las máximas de 30º.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

El martes 23, los termómetros subirán a los 31 grados, con mínima de 14. Misma máxima para el miércoles, con valores mínimos de 13º. Mientras que el jueves las temperaturas oscilarán entre los 32 y los 16 grados.

¿Lloverá en Córdoba?

Durante las próximas jornadas, la Aemet apunta a que se mantendrá el ambiente anticiclónico, con intervalos nubosos en las jornadas del lunes y el jueves. Y aunque se esperan chubascos localmente tormentosos en la parte oriental de Andalucía, no hay probabilidad de precipitaciones en Córdoba.

Las temperaturas para el final de septiembre

A la espera del avance de la previsión de la Aemet, otros portales meteorológicos ya apuntan a cómo se comportarán los termómetros hasta final de septiembre y en los primeros días de octubre.

Las máximas se mantendrán en el entorno de los 30 grados, con posibilidad de bajar de esta marca en los últimos días del mes. Mientras que las mínimas se situarán en la franja de los 15 grados.