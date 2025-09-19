Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Córdoba acoge el Congreso de Responsables de Comunicación de los Colegios de Médicos de España

La cita se ha inaugurado este jueves y el viernes continuará con ponencias sobre IA o puesta en valor de la narrativa sonora

Inauguración de la décimo octava edición del Congreso de Responsables de Comunicación de los Colegios de Médicos de España.

Inauguración de la décimo octava edición del Congreso de Responsables de Comunicación de los Colegios de Médicos de España. / CÓRDOBA

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Córdoba celebró en la mañana de ayer, jueves 18 de septiembre, la inauguración de la décimo octava edición del Congreso de Responsables de Comunicación (Rescom) de los Colegios de Médicos de España, un encuentro que reúne a profesionales de la comunicación y miembros de las Juntas Directivas de los Colegios de toda España, con el objeto de compartir experiencias, reflexionar sobre los retos actuales y futuros de la comunicación sanitaria, y fortalecer los lazos de colaboración entre estas instituciones.

En la inauguración intervinieron la Dra. Mª del Carmen Arias Blanco, presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba; Marian Aguilar, el Dr. Enrique Guilabert Pérez, tesorero del Consejo General de Colegios de Médicos; el Dr. D. Alfonso Carmona Martínez, Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y Dª. Virginia Navarro Landa, presidenta de la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba (ACRP).

En sus intervenciones han coincidido en el papel fundamental de la comunicación en la sanidad actual. "Una comunicación rigurosa, ética, transparente y humana es hoy más necesaria que nunca. Durante los últimos años, se ha comprobado que la comunicación no es un complemento del sistema sanitario, sino un pilar esencial. Quedó demostrado con la pandemia y cada día en la lucha contra la desinformación, en la educación sanitaria de la población, y en el fortalecimiento de la relación médico-paciente", señala el colegio profesional en una nota de prensa.

Además, todos ellos compartieron que la ciudad de Córdoba, "símbolo de unión entre culturas y cuna de médicos ilustres, es un marco excelente para el desarrollo de la misma".

En la jornada de hoy, viernes 19 de septiembre, está previsto continuar con el aprendizaje de nuevas aplicaciones de la IA y puesta en valor de la narrativa sonora, entre otros espacios.

