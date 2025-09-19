Caja Rural del Sur renueva su adhesión a la Carta de la Diversidad y refuerza su compromiso con la inclusión en el ámbito laboral

Caja Rural del Sur ha renovado su conformidad con los diez principios fundamentales de la Carta de la Diversidad, una iniciativa promovida en España por Fundación Diversidad, organismo con el mandato exclusivo de la Comisión Europea para la promoción de esta carta entre empresas y entidades.

Estos principios se basan en la construcción de una plantilla diversa y la promoción de una cultura inclusiva, incorporando la diversidad en todas las políticas de gestión de personas e impulsando la conciliación laboral y personal, según ha informado Caja Rural del Sur en una nota de prensa.

La entidad reconoce además la diversidad de sus clientes y extiende este compromiso a toda la plantilla, al tiempo que lo comunica a empresas proveedoras y clientes, lo difunde entre administraciones públicas y agentes sociales, y así lo refleja en su memoria anual. Además, refuerza su propósito de seguir avanzando en la construcción de un entorno laboral respetuoso, diverso y abierto, en el que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo.

Asimismo, según ha informado la entidad, continuará colaborando con otras Cajas Rurales y organizaciones adheridas para que estos principios se apliquen no solo dentro de sus equipos, sino también en su entorno social y empresarial. Caja Rural del Sur, como entidad financiera cooperativa con una sólida implantación en Andalucía, trabaja "por el desarrollo económico y social" del territorio en el que está implantada, España y Portugal. Su compromiso con la sostenibilidad, la inclusión y el apoyo al tejido empresarial y a las familias forma parte de su identidad y misión corporativa.