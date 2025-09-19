Más de 7.400 alumnos de Régimen Especial regresan a las aulas este lunes en Córdoba

Más de 87.000 alumnos de Andalucía, más de 7.400 en Córdoba, regresan a las aulas este lunes en el inicio de las clases de las enseñanzas de Régimen Especial, que abarcan Música, Danza, Arte Dramático, Diseño, Idiomas y Deportivas.

Córdoba cuenta 670 profesores que imparteneste tipo de docencia en 26 centros. En toda la comunidad hay 267 centros y 5.300 profesores.

Del total del alumnado andaluz, más de 83.000 (supera el 95%) están matriculados en 162 centros públicos, atendidos por casi 4.800 docentes. El curso arranca con un aumento del número de alumnos en más de 200, especialmente en las enseñanzas artísticas superiores, cuando el plazo de matriculación sigue abierto.

En el sistema educativo andaluz en su conjunto, para este curso escolar 25-26 se han incorporado a lo largo del mes de septiembre un total de 1.792.749 estudiantes de enseñanzas no universitarias y más de 130.000 docentes en 7.243 centros públicos, concertados y privados.

Andalucía cuenta con la red de conservatorios más extensa y completa de España con 80 centros de titularidad de la Junta de Andalucía. En concreto, son cinco conservatorios superiores de Música situados en Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla; el Conservatorio Superior de Danza de Málaga y 74 conservatorios elementales y profesionales repartidos por todas las provincias andaluzas. A esta red de centros que imparten Música y Danza se suman las nueve Escuelas de Arte Superior de Diseño; las tres de Arte Dramático en Córdoba, Málaga y Sevilla; siete Escuelas de Arte y las 52 Escuelas Oficiales de Idiomas.

Además, el Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab y el IES López Neyra de Córdoba permiten compatibilizar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con las Enseñanzas Profesionales.