La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La llegada del primer vuelo Barcelona-Córdoba de Vueling, la visita de bomberos de Notre Dame a la Mezquita-Catedral y una importante operación contra la trata de personas en Córdoba y Jaén son asuntos destacados de la crónica local
La llegada del primer vuelo Barcelona-Córdoba con el que Vueling ha inaugurado la nueva conexión entre la ciudad andaluza y el aeropuerto del Prat es el asunto que abre la crónica de la actualidad local esta tarde. No en vano, las autoridades no han dudado en calificar de "histórica" esta jornada, en que el aeropuerto cordobés se abre a decenas de destinos a través de esta nueva ruta aérea.
También es noticia la visita que han realizado bomberos de París, Madrid y del Infoca a la Mezquita-Catedral, para conocer in situ los protocolos que se pusieron en marcha para sofocar el incendio del pasado 8 de agosto en el emblemático monumento, una actuación de la que se ha destacado desde el primer momento la rapidez y eficacia con que actuaron los bomberos de Córdoba, el personal del Cabido y todos los servicios de emergencia implicados.
El tercer tema que destacamos esta tarde es una operación policial contra la trata de personas para la prostitución en Córdoba y Jaén, donde la Policía ha liberado a una veintena de mujeres.
- De Córdoba a Barcelona en menos de dos horas: Vueling ya despega desde el aeropuerto
- Bomberos de Notre Dame visitan la Mezquita-Catedral para conocer el protocolo seguido en el incendio del 8 de agosto
- Liberadas 20 víctimas de trata tras caer una red que las prostituía en un club de alterne en Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El letrado del Ayuntamiento, sobre el contrato firmado por David Dorado: "Esto es una patada a toda la legislación"
- La Diputación de Córdoba licita las obras de remodelación de los Colegios Provinciales
- El secretario del Pleno no ve incompatible que el exgerente de Sadeco trabaje ahora en una empresa privada de contenedores
- Dos pilotos cordobeses al mando del vuelo inaugural a Barcelona: “Es una gran ilusión ver nuestra tierra desde el aire”
- Reportaje | "Ojalá dure mucho", abrazos y reencuentros en la llegada a Córdoba del primer vuelo desde Barcelona
Provincia
- La Diputación de Córdoba mejorará el abastecimiento de agua en 14 aldeas de Fuente Obejuna y Belmez
- La magna de Lucena genera una previsión de 20.000 visitantes a la ciudad el 27 de septiembre
- Baena celebra del 26 al 28 de septiembre su Cata del Vino y Feria de la Tapa Cofrade
Deportes
- El Racing de Santander, una prueba de fuego defensiva para el Córdoba CF
- Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, nueva denominación del máximo exponente del balonmano andaluz
Sucesos y tribunales
- Dos detenidos por tráfico de drogas tras una reyerta de madrugada en plena calle en Lucena
- Una turista británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm
Cultura
- Raphael y Vanesa Martín, estrellas de un finde en Córdoba con Fiesta del Queso en Zuheros y del Vino y la Tapa en Montilla-Moriles
Internacional
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba