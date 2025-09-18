La llegada del primer vuelo Barcelona-Córdoba con el que Vueling ha inaugurado la nueva conexión entre la ciudad andaluza y el aeropuerto del Prat es el asunto que abre la crónica de la actualidad local esta tarde. No en vano, las autoridades no han dudado en calificar de "histórica" esta jornada, en que el aeropuerto cordobés se abre a decenas de destinos a través de esta nueva ruta aérea.

También es noticia la visita que han realizado bomberos de París, Madrid y del Infoca a la Mezquita-Catedral, para conocer in situ los protocolos que se pusieron en marcha para sofocar el incendio del pasado 8 de agosto en el emblemático monumento, una actuación de la que se ha destacado desde el primer momento la rapidez y eficacia con que actuaron los bomberos de Córdoba, el personal del Cabido y todos los servicios de emergencia implicados.

El tercer tema que destacamos esta tarde es una operación policial contra la trata de personas para la prostitución en Córdoba y Jaén, donde la Policía ha liberado a una veintena de mujeres.

